《暴君的厨师》润娥出演《刘QUIZ》感叹：「30多岁了，只顾著工作，从未休息过」

在10日晚播出的 tvN 综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，公开了少女时代成员兼《暴君的厨师》主演润娥的访谈，她藉此回顾了自己多事的30岁岁月。

润娥吐露心声说：「其实30多岁真的有很多回忆，从来没有休息过。工作接著工作，脑子里一直只有工作，一直往前冲。」

她接著回想起那段不曾停下的时光，表示：「我意识到我需要时间反思自己，而不是只专注於我所追寻的东西。」



她还说：「一开始有了休息时间的时候，甚至会有种『怎么能这样休息呢』的强迫感。」让观众们看了相当心疼，面对她的努力不懈也感到非常钦佩。

润娥还谈到少女时代成员时表示：「十几岁的时候，因为一直和成员们在一起，所以总是开玩笑、聊些有趣的话题。」她接著说：「但现在到了三十多岁，大家都有各自的行程，所以成员们聚在一起时，自然而然就会聊到工作的事情。」



润娥说：「现在不管去哪个现场，大家都会叫我们『前辈』、『老师』之类的。刚开始听到的时候，感觉有点奇怪。」她笑著补充：「但也觉得自己真的已经累积了不少资历。」

刘在锡表示：「以后希望少女时代能一起来上这个节目。」刘在锡和曹世镐也说：「不知道我们到时候还能不能在这里，要好好撑下去才行。」为彼此加油打气。



