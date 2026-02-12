开演前5分钟取消惹议！朴正民代制作方致歉、提议加开特别场次，韩网：又不是演员的错

本月10日，正在首尔江南区驿三洞 GS ARTS CENTER 上演的舞台剧《少年Pi的奇幻旅程》在演出开始前5分钟的晚上7点25分宣布取消，引发争议。

此次取消是因部分灯光设备突发技术故障所致。观众直到开演前5分钟仍未能入场，只能在大厅等候，最终得知演出取消的消息。对此，制作公司於11日下午公布补偿方案，宣布将於16日加开特别场次，保证相同卡司与相同座位；若无法观赏的观众，则可获得票价 110% 的退款，被视为相当罕见的补偿措施。



消息公布后，主演朴正民也透过经纪公司 SNS 发表道歉声明。他表示：「对於昨晚前来观赏演出的所有观众，致上最诚挚的歉意。」并说明取消演出的技术原因。他坦言，想到观众在剧场尚未开门的情况下失望离去，内心十分沉重，「大家为这部作品付出的宝贵时间、精力与心意，是无法用任何方式偿还的。」

朴正民也提到，道歉之所以稍晚，是因为希望在公开致歉前，能先与制作公司讨论出具体替代方案，「没有对策的道歉，反而可能是不负责任的行为。」他透露，加开特别场次的提议由自己提出，制作方也欣然接受。虽然再演无法完全弥补观众的失落，但仍希望能带来些许安慰。

最后他表示：「未来剩下的演出，所有演员与工作人员都会更加努力。如果可以，希望能在再演那天见到大家。我代表团队再次向各位致上最诚挚的歉意，对不起。」

朴正民的道歉声明曝光后，也在韩网掀起热议。网友纷纷留言表示：「演员为什么要道歉ㅠㅠ 朴正民真的好帅」、「又不是演员的错，竟然还亲自道歉」、「制作公司怎么把演员推到前面」、「原来会重新演出！但我16号要回老家，看不到了」、「追加场次还是朴正民先提议的」、「演出一定很累吧呜呜」、「不是技术问题吗？为什么演员要说对不起」、「道歉文写得这么诚恳，反而更让人心疼」等，对他的诚意与担当表达心疼与支持。



