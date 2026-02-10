《刘Quiz》李德华回忆生死车祸：动50次手术、昏迷14天、同事以为救不回

演员 李德华 近期出演 tvN 综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》坦言自己在20多岁、被称为青春明星时曾遭遇交通事故。当时他骑著机车行驶，却被公车压住。当时曾徘徊在生死边缘。

他表示：「当出演好作品、地位提升时，人就会稍微不那么小心。只要一时得意忘形，事故就会发生，酿成大祸。因为无法自我节制。」接著说明：「公车满载时大约有10吨重，底下是400公斤的机车，再底下就是我。我被那样的重量压著，拖行了相当长的一段距离。」

他回忆道：「我当时穿著牛仔裤，结果只剩下腰带；皮衣也只剩下领口，其余全都磨没了。就那样被压著拖行了50到60公尺。」并透露因这起事故接受了超过50次手术，甚至切除了超过1公尺的肠子，还缝了1500针。



李德华说：「医生每天都说『撑过今天是关键』，结果我在14天后才醒来。没有止痛药的话，连1个小时都撑不住。」他还提到：「同事们来看过后就回去说『他看起来活不了』，所以大家先把奠仪金凑一凑，还默哀过。」并补充：「现在身体还是有不便，被判定为三级身障。」

根据李德华说法，当时他的父亲、已故演员李艺春，身体状况也不佳。他表示：「因为我发生事故，（父亲）受到打击而提早过世。他就在我隔壁病房，身体变得非常虚弱，最后在那里离世。」令人感到惋惜。



在长达3年的疗养生活中，给他最大力量的是现在的妻子。李德华透露，当时还是女友的妻子在医院陪吃陪住、细心照顾。他说：「她相信一个生死未卜的人，辛苦撑了3年。如果下辈子见不到我老婆，我宁愿投胎成鱼之类的东西。要是见不到她，谁来负责呢？！」表达了对妻子的满满爱意。

看完这段经历，真的是太令人震撼啦！



