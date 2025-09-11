韩国麦当劳推限量TinyTAN开心乐园餐公仔，加码公益、BTS迷必收！

韩国麦当劳11日宣布，将限量推出BTS防弹少年团角色TinyTAN快乐儿童餐（开心乐园餐）迷你公仔。

TinyTAN是以BTS七名成员为原型打造的可爱角色，长年透过各种内容与周边商品深受全球粉丝喜爱。 这次推出的TinyTAN迷你公仔共有14款，分为两个版本：重现2021年BTS与麦当劳合作「The BTS套餐」广告造型的「Playback Edition」，以及身穿印有麦当劳标志服饰的「Encore Edition」，增添收藏价值。



凡购买快乐儿童餐即可获得公仔，并可自行选择款式。 第一波「Playback Edition」自11日起开卖，第二波「Encore Edition」则将於10月2日推出，各门市售完为止。





麦当劳表示：「快乐儿童餐是跨世代传递日常小确幸的象徵性餐点，今后也将持续透过餐点与玩具为顾客带来多样化的乐趣。」

此外，每购买一份快乐儿童餐，麦当劳将捐出50韩元给非营利机构「韩国麦当劳叔叔之家慈善基金」，资金将用於在医院内为重症病童与家属建造、营运安身之所，支援他们的生活需要。

