SJ厉旭铁粉又来了！i-dle雨琦赴演唱会又送咖啡车：「我会一辈子当E.L.F.，请一辈子唱下去」

K-POP圈谁不知道i-dle雨琦的偶像「本命」是Super Junior厉旭？而这名铁粉「又来了」，观赏厉旭26日举行的solo演唱会之外，还送上咖啡车！

雨琦26日观赏完厉旭演唱会「Special Rucky Draw」后，IG限时动态写下：「前辈非常非常帅！还唱了中学时我最喜欢的歌，真的非常非常感谢！！还有High-touch（会后击掌活动）Thank you！！最棒的！！我会一辈子当E.L.F.的！！请一辈子继续唱下去！！！！！」



厉旭转发回应：「谢谢雨琦，Dress code完全可爱的帽子，咖啡车和礼物全都非常感谢，2026年i-dle雨琦也都大发吧！」接著上传多张雨琦送的咖啡车认证照，咖啡车果真还是一贯的「雨琦Style」，自称「Super Star雨琦」更贴了好几张自己的照片，当然主角还是厉旭，雨琦写上「E.L.F.的Rucky厉旭前辈演唱会加油、「Super Star雨琦为你加油」。



更多这对K-POP爱豆前后辈「厉旭（雨）琦」（려욱이／려우기）可爱互动可见：

