UP10TION合体直播庆10周年！李镇赫也在！感性发文：10年来很幸福，有像家人的成员

2015年出道UP10TION，部分成员於昨日9月10日出道纪念日团聚，庆祝出道10周年，连多年没一起活动的李镇赫也参与，感动了无数HONEY10。

9月10日凌晨时分一到，成员坤（卢秀一）、高洁、碧土、善燏、欢喜与晓悟（李东烈）IG都发限时动态，以旧照庆祝出道10周年并感谢HONEY10陪伴。其中欢喜长文写道：「不知不觉已经10周年了！真心感谢10年来一直陪伴UP10TION的HONEY10，我们UP10TION和HONEY10在一起的所有瞬间真的非常幸福，非常感谢大家。10年来制造了许多无法用言语表达的珍贵幸福回忆。HONEY10还有UP10TION，真的很爱你们。真的很想念我们HONEY10。」



成员们还预告晚间9时会在UP10TION官方IG直播，许多HONEY10就等待那一刻来临，更惊喜的是，2019年就不参与团体活动的李镇赫，事前也用一张旧照预告会参与十周年团聚直播！



晓悟、坤、高洁、善燏、碧土与李镇赫出席直播，直播了长达1小时18分，坤表示是善燏主导此次计画，接著众人以事先准备好的旧照片回顾这些年点点滴滴，也和HONEY10聊天互动。欢喜没能出席但收看了直播也打了电话连线。最感动的是，李镇赫开场和成员们再次以UP10TION手势打招呼，结尾也和成员们做了练习生时期就会做的Cross打气动作。



李镇赫事后发文：「10年来一直都很幸福。有像家人一样的成员们，也有像恋人般的粉丝们一直关注我，还有作为同事给予很多力量的工作人员们。感谢陪伴我们这么长时间的所有人，今后也请多多关照。虽然我们各自走在不同的道路上努力著，但不会忘记我们的初心。感谢大家祝福我们10周年！」李镇赫贴文标记了所有UP10TION现任七名成员包括未出席的欢喜和奎真（韩奎真，2023改名韩潭宇（한담우音译）），甚至还有和他一样已退团的金佑锡（曾译金宇硕）！



UP10TION 2015年出道时其实有十名成员，2019年李镇赫和金佑锡参赛《PRODUCE X 101》后便再也没回归团体，镇琥则是2020年因健康因素暂停活动后便没回归，UP10TION便以坤、高洁、碧土、善燏、奎真、欢喜、晓悟七人体制活动到了2022年。2023年公司TOP MEDIA公告七成员有五成员不续约，但团体仍维持七人不解散，才默认UP10TION现任成员是七人。不过至今TOP MEDIA官网上，UP10TION成员名单里仍有李镇赫和金佑锡，仅镇琥完全消失。‎今年3月坤结婚时，UP10TION部分成员便已聚过，李镇赫担任司仪。4月李镇赫还和成员们，及TOP MEDIA时期的师兄TEEN TOP部分成员聚会。

此次UP10TION直播欢庆十周年，X上HONEY10除了分享重见他们团聚的感动之外，也表达支持UP10TION 10年的感想、会继续替每个成员应援，贴文里亦是各种回忆。



움직이는 업텐션이라니

내가 이거 보려고 오늘 일정 다 뺐는데 잘한거 같다ㅠㅠ pic.twitter.com/HY65DrGjKA — 비토바보누나 (@Bitto_babonoona) September 10, 2025

업텐션의 10주년을 진심으로 축하해.ᐟ.ᐟ.ᐟ #브이태양 10명때도 9명때도 8명때도 7명때도 그리고 이진혁 솔로활동도 그리고 전부는 아니지만 멤버들의 솔로활동도 응원하면서 진짜 너무 긴 시간을 함께 해왔어 10년이라는 진짜 긴 시간동안 좋은일도 안좋은일도 진짜 많은 일들이 있었지 근데 오늘은… pic.twitter.com/6ItOhC4TeB — !み! (@_tynxhblg_) September 10, 2025

업텐션 10주년 축하해ㅜㅠㅜㅜㅠㅜㅠㅜ 추억이 많다 이렇게 다들 모여서 얼굴 보여주고 목소리 들려줘서 너무 고마워ㅜㅠㅜ 다들 각자의 자리에서 열심히 하는 게 보기 좋아 앞으로도 화이팅! 고생많았어ㅠ 업텐션 의리미쳤다 #UP10TION #UP10TION_10th_Anniversary#업텐션_데뷔10주년축하해 pic.twitter.com/SvBe3pBvBE — 럽멜리+ (@Luv_melly_plus) September 10, 2025

