UP10TION合体直播庆10周年！李镇赫也在！感性发文：10年来很幸福，有像家人的成员
UP10TION合体直播庆10周年！李镇赫也在！感性发文：10年来很幸福，有像家人的成员

明星   2025年9月11日   星期四20:30   草莓  

（封面图源：李镇赫IG@ljh_babysun）

2015年出道UP10TION，部分成员於昨日9月10日出道纪念日团聚，庆祝出道10周年，连多年没一起活动的李镇赫也参与，感动了无数HONEY10。

9月10日凌晨时分一到，成员坤（卢秀一）、高洁、碧土、善燏、欢喜与晓悟（李东烈）IG都发限时动态，以旧照庆祝出道10周年并感谢HONEY10陪伴。其中欢喜长文写道：「不知不觉已经10周年了！真心感谢10年来一直陪伴UP10TION的HONEY10，我们UP10TION和HONEY10在一起的所有瞬间真的非常幸福，非常感谢大家。10年来制造了许多无法用言语表达的珍贵幸福回忆。HONEY10还有UP10TION，真的很爱你们。真的很想念我们HONEY10。」
（图源：坤IG@n_few_days截图）（图源：高洁IG@loeygok截图）（图源：碧土IG@koi_bitto截图）（图源：善燏IG@yyyeinn截图）（图源：欢喜IG@5x6_hwani截图）（图源：晓悟IG@2dong10_0截图）

成员们还预告晚间9时会在UP10TION官方IG直播，许多HONEY10就等待那一刻来临，更惊喜的是，2019年就不参与团体活动的李镇赫，事前也用一张旧照预告会参与十周年团聚直播！

晓悟、坤、高洁、善燏、碧土与李镇赫出席直播，直播了长达1小时18分，坤表示是善燏主导此次计画，接著众人以事先准备好的旧照片回顾这些年点点滴滴，也和HONEY10聊天互动。欢喜没能出席但收看了直播也打了电话连线。最感动的是，李镇赫开场和成员们再次以UP10TION手势打招呼，结尾也和成员们做了练习生时期就会做的Cross打气动作。
（图源：UP10TION官方IG@u10t_official截图）

▼完整直播



李镇赫事后发文：「10年来一直都很幸福。有像家人一样的成员们，也有像恋人般的粉丝们一直关注我，还有作为同事给予很多力量的工作人员们。感谢陪伴我们这么长时间的所有人，今后也请多多关照。虽然我们各自走在不同的道路上努力著，但不会忘记我们的初心。感谢大家祝福我们10周年！」李镇赫贴文标记了所有UP10TION现任七名成员包括未出席的欢喜和奎真（韩奎真，2023改名韩潭宇（한담우音译）），甚至还有和他一样已退团的金佑锡（曾译金宇硕）！

UP10TION 2015年出道时其实有十名成员，2019年李镇赫和金佑锡参赛《PRODUCE X 101》后便再也没回归团体，镇琥则是2020年因健康因素暂停活动后便没回归，UP10TION便以坤、高洁、碧土、善燏、奎真、欢喜、晓悟七人体制活动到了2022年。2023年公司TOP MEDIA公告七成员有五成员不续约，但团体仍维持七人不解散，才默认UP10TION现任成员是七人。不过至今TOP MEDIA官网上，UP10TION成员名单里仍有李镇赫和金佑锡，仅镇琥完全消失。‎今年3月坤结婚时，UP10TION部分成员便已聚过，李镇赫担任司仪。4月李镇赫还和成员们，及TOP MEDIA时期的师兄TEEN TOP部分成员聚会。

（图源：TOP MEDIA官网截图）坤结婚时部分UP10TION成员合体（图源：李镇赫IG@ljh_babysun截图）

此次UP10TION直播欢庆十周年，X上HONEY10除了分享重见他们团聚的感动之外，也表达支持UP10TION 10年的感想、会继续替每个成员应援，贴文里亦是各种回忆。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

