【韩网热门】虚拟男团PLAVE 11月登陆高尺小巨蛋，全席票价15万+！网友：坐在家中第一排看不好吗

虚拟男团PLAVE将於11月21日、22日举办「2025 PLAVE Asia Tour DASH： Quantum Leap」安可演唱会，亮相首尔高尺小巨蛋，全席票价15,4000韩币，引爆网友热议。

PLAVE是韩国VLAST於2023年推出的虚拟男子团体，由五诺亚、艺俊、班比、银虎与河玟5名成员组成。 刚刚过去的8月，PLAVE在首尔奥林匹克公园体操竞技场举行了为期三天的出道首轮亚洲巡演。 出道仅两年他们便展开亚巡，并成为首个登上这座被称为「梦想舞台」的体操竞技场的虚拟偶像。 仅靠粉丝俱乐部的预售，三场演出门票便全部售罄。



演唱会现场直拍：



韩国网友评论：

1. 太夸张了吧

2. 但其实嘛... 只是看萤幕而已，不过我能理解

3. 那些说便宜的人，我还是先撤了

4. 老实说只是看萤幕，票价应该再低一点才对

5. 为什么他们的文章总是充满恶意的评论？ 难道是被虚拟偶像坑过钱吗？

6. 154,000本身不算贵，但全场同一价格就有点离谱

7. 日本好像就是这样

8. 虽然是虚拟的，但不也是等身大小在舞台上吗？ ᅮᅮ 那后排不就看不到了？ 我不是说要区分票价，只是如果前后差不多能看清才行吧！

9. 他们的演唱会很好玩，我想推荐，但怕自己买不到票

10. 等我去看完再判断吧

11. 问题不是PLAVE，是整个偶像圈子太黑了

12. 4楼应该定 9万9才合理吧

13. 高尺巨蛋4楼真该有差别定价，萤幕都看不清

14.不算便宜，但也没贵到值得被骂，少点冷嘲热讽吧

15. 最好能依座位区域差别定价... 地板前排跟4楼体验完全不同，却收同样的钱说得通吗？

16. 不就是电影院的感觉吗，太贵了

17. 说实话坐家里第一排更好吧...？ 还要花交通费去？ 如果音响特别好还能当音乐会，但高尺ᅲ

18. 真的贵... 希望公司们至少把3、4楼票价降低

19. 花15万去看萤幕ᄏᄏᄏ

20. 的确离谱，为什么要装没事... 爱当冤大头的就去买4楼票吧

21. 我还是用 Weverse 在家看吧，年纪大了懒得折腾...

