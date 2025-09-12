Lovelyz美珠&Kara龄智94s真朋友无误！美珠两度飙脏话遭消音XD 抢希澈笑翻全场

《认识的哥哥》最新EP.498迎来两对真朋友，其中一对「94s」Lovelyz美珠和Kara龄智，两人爆笑互动被网友认可「是真朋友」！

先说两人如何认识，美珠完全不记得，倒是龄智记得很清楚，说是2015年两团活动时美珠主动打招呼，起初还毕恭毕敬喊他前辈说自己是粉丝。龄智忍不住说：「曾经那样的人，现在爬上来了！」两人马上吵起来，都不知道谁对谁错，美珠更疑似标出脏话遭节目消音，全场爆笑并认证两人是朋友。美珠为了挽回形象(?)连忙温顺起来认同龄智的说法XDD。



美珠表示她和同是1994年生的龄智、Red Velvet瑟琪、Oh My Girl效定以及池睿恩，本来都是单独认识，觉得五个人聚集起来应该很有趣，便找所有人来认识并组成了「94s」。听到这里，龄智爆料事情没美珠说的那么好听，美珠当下是对她说：「分开见面很麻烦，就不能一起见面吗？你过来吧！」龄智一讲完，和美珠两个人当场又吵起来！两人后来还吵了「洗澡太久」一事，最爆笑的还在后头！



希澈提到和美珠一起主持节目《20世纪Hit Song》，节目上两人曾开玩笑会结婚，问她伯母怎么看自己。美珠开朗回答妈妈说过「我觉得希澈不错」，希澈乐开怀隔空对丈母娘(?)行大礼，美珠也迈开步伐一起和希澈行大礼！而问龄智私下最想和《认哥》哪位班底吃饭，龄智回答希澈，神童随即问：「你想抢人吗？」龄智理由都还没讲就被希澈拉出去行大礼，美珠再次飙脏话被消音，推开龄智再行一次大礼，三人上演狗血戏码又一次笑翻全场！



两人演出《认哥》的精华影片上架不到一周已达17万点阅！网友说「她们好可爱，两人吵吵闹闹很搭」、「美珠冲出来真的是综艺人啊」、「美珠龄智真朋友啊」、「真搞笑，一定要让94s转一圈综艺」、「美珠真的绝了，太搞笑了」、「两人化学反应太可爱，像女高中生的模样」、「美珠演出《认哥》都很carry啊」……等等，也有人发现是徐章焄喊美珠出去抢人，赞许徐章焄太有sense。

▼精华影片（完整节目香港观众可至Viu收看）



顺带一提，美珠、龄智和池睿恩，目前也一同担任恋综《真正不错的人》的班底，节目上也可见三人斗嘴或是相互安慰的真朋友样貌。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻