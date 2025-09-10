演员李浚荣将加入新剧《新进社员姜会长》！挑战灵魂交换一人分饰两角

预计在2026年播出的JTBC新电视剧《新进社员姜会长》，描述有「职场之神」称号的屈指可数的大企业崔诚集团的会长姜荣浩，因为非自愿的事故而有了第二次人生机会的电视剧作品。

该剧改编自同名网路小说《新进社员姜会长》，作者是以韩国迷你剧集达到最佳收视率的《财阀家的小儿子》原著网路小说作家山景作家。特别是曾经执笔电视剧《Penthouse上流战争》系列以及《妻子的诱惑》等知名狗血电视剧的韩国代表性金顺玉作家，也参与其中进行创意发想，也令观众们更加期待。



演员李浚荣将在新剧《新进社员姜会长》中饰演一位足球选手黄俊贤，他一进入甲组联赛FC赛事，就意外地与崔诚集团的会长相撞，於是黄俊贤与崔会长的灵魂就这样交换了。姜荣浩会长则是在财经界排名第10名的大企业崔诚集团的CEO，1比起这些足球联赛，他更想进入大公司成为新进员工，表现出难以捉摸的下一步。拥有黄俊贤的健壮体格，加上冷静的企业家思想，新进社员姜荣浩的表现更令人好奇。



李浚荣也将在本剧中展现演技，将姜荣浩的灵魂融入在足球选手黄俊贤的身体里，以黄俊贤的外表一人分饰两角，展现变化无常的魅力。是热血的足球青年，又是有威望的聪明企业家，李浚荣的表现也引发关注。李浚荣近年来作品也不少，尤其是从2021年演出Netflix的《D.P.逃兵追缉令》令人印象深刻，接著又有《假面女郎》中的反派以及《我们的浪漫电影》《苦尽柑来遇见你》《弱美男英雄Class 2》以及KBS的《24小时健身俱乐部》等等，作品相当丰富，《新进社员姜会长》也预计在2026年透过JTBC与大家见面。



