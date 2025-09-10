继D&E，Super Junior-L.S.S.也要来台湾开球表演！E.L.F.好奇「这次怎么演」

自Super Junior-D&E（东海、银赫）受邀中华职棒中信兄弟赛前开球，以及赛后演唱会表演之后，Super Junior另个小分队L.S.S.（利特、神童、银赫）也受富邦悍将球团邀约！

在传闻传了好几天后，富邦悍将昨（9）日总算正式宣布消息，L.S.S.会担任「宠爱天使」主题日9月21日场次的表演嘉宾，还会开球！更表示当天进场有机会拿到限定小卡！



说到传闻，4日台湾Threads上就疯传L.S.S.会是富邦9月21日主场嘉宾，不少E.L.F.马上买好票准备进场。后来利特直播上被E.L.F.问及，还以为官方已宣布，才松口表示有球赛活动没错，得知官方还没宣布，他震惊之余只能笑笑说：「不是我爆雷，是你们问的。」E.L.F.间更嗨了、准备当天要进场，不过也引发反思「传闻是传闻，倘若有签保密条款，引导利特证实恐造成问题」。富邦正式宣布后，许多E.L.F.也四处澄清、希望大家别误会是利特爆雷。

撇开传闻，就表演内容来说，不少E.L.F.已开始期待L.S.S.开球会怎么「演」了，毕竟银赫和东海在中信兄弟场上可是演出名场面来，综艺感不输甚至多了一个人，L.S.S.不晓得会端出什么呢！

*先前报导回顾：

‎〈开球也要打架！？SJ-D&E受中信兄弟邀请表演又是场盛宴！即兴加入应援舞又喊兄弟冠军〉

‎〈果真「演很大」！SJ-D&E中信兄弟开球揪王威晨上演打架戏码！表演还有直拍E.L.F.赞爆兄弟〉‎

除了Super Junior-L.S.S.外，富邦系列主题日9月20日的场次还邀请今年4月才出道的新人女团ifeye（Kasia、Taerin、Won Hwayeon、Rahee、Meu、Sasha），以及前本月少女（LOONA）成员去年组成的ARTMS（Heejin姬振、HaSeul夏瑟、Kim Lip、JinSoul真率、Choerry）。



