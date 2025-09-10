洗澡洗多久才正常？龄智洗一小时美珠不解，徐章焄帮补血，神童：我17秒

《认识的哥哥》最新一集498集请来了两对好友，一是SG Wannabe李硕薰和音乐剧演员金浩英，二是Lovelyz美珠和Kara龄智，意外掀起大家对洗澡时间的讨论！

美珠爆料她生日约龄智，龄智住得远还迟到就算了，电话都不接，后来来了却说没梳洗要到她家梳洗，一洗就是一小时！龄智一脸很抱歉但默默地说：「各种角落都要洗干净嘛……」美珠无法理解：「我家只有洗头水、护发素和沐浴露，只用这些东西不可能洗1个小时。」徐章焄也无法理解美珠，帮补血（帮忙讲话）：「为什么不可能呢？」其他班底听了马上笑出来，因为大家都知道徐章焄多爱干净！



这下意外引起对洗澡时间长短的讨论了，徐章焄认为1小时就是基本，美珠则说自己不洗头8分钟，洗头的话10分钟。龄智干脆让大家提意见，李寿根说自己不用3分钟，徐章焄质疑他：「你那是洗澡吗？洗车吧？」李硕薰则说自己15分钟左右。



最惊人的是，神童竟说自己最快纪录17秒！因为Super Junior行程太多了只能比速度，办了洗澡比赛他以17秒获胜！看过这新闻或听过这故事的人都不意外，首次听闻的李硕薰讶异不已！神童当场示范动作，一手沐浴露一手洗头水，双手并用洗澡。洗一小时的龄智马上反应：「肯定有没洗到的部位啊！」神童淡淡地说：「那时候重要的不是洗澡这件事。」应是指「有洗就好」，毕竟赶行程最重要XD。



说到神童17秒洗澡纪录，这确实不是新闻了，神童本人或是Super Junior成员不时都会提起。最近一次提起就是20周年回归作客《两点出逃Cultwo Show》时，当时神童也被主持人金泰均质疑，他依旧回应：「不好意思这已经无关清洁，重要的是赶快出来。」他同样动作示范，银赫笑说是不是只洗了头和肚子，他自嘲：「因为我身体50%以上是肚子，洗澡不是只洗肚子吗？」相当搞笑。



