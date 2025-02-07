Super Junior利特《客家廚房》爆料神童17秒就能洗完澡，始源希澈曾示範動作「超絲滑」

戰鬥澡競賽太搞笑了吧，還要一起裸體站著、計時花多久時間XDD

台韓合作節目《廚師的迫降：客家廚房》上週五完結，Nien的tripleS登場享用料理，身為前輩的利特和她們聊天，忍不住爆料自己團體Super Junior爆笑過往。

tripleS高達24成員，以K-POP最多人數女團聞名，其中四名成員DaHyun、ShiOn、ChaeWon、SooMin來到《客家廚房》為Nien捧場，其中三名還是中午時刻放棄高中午餐來的呢！



聊到成員眾多，ShiOn表示她們的宿舍分三間，利特就很好奇洗澡是不是要用搶的，DaHyun回答不會搶但會限制一人15分鐘，利特此時嘴癢了……他自爆Super Junior會比賽誰比較快洗完，用計時的方式，最快就是神童！17秒！



tripleS各個驚訝不已，但利特解釋神童是有按照規則使用洗髮精和沐浴乳，Nien直言：「但這樣怎麼證明？」利特不好意思的笑說：「大家會一起看……」解釋每個人是脫光光把洗髮精和沐浴乳擠在手上準備比賽，按了計時器才開始洗澡。不過，利特竟澄清自己直接棄賽沒參加，笑翻現場。



這不是Super Junior首次講到這個洗澡比賽了，始源在《人生酒館》就鉅細靡遺描述規則與畫面，說選手是全身赤裸站在鏡子前，開始計時便可動作。希澈補充他們當時一手洗髮精一手沐浴乳，和始源兩個人當場示範宛如在跳舞的「超絲滑」動作，不過兩個人記得的神童創紀錄秒數和利特都不一樣，一個說13秒，一個說11、12秒。



雖然希澈示範了動作，但他明顯在聽始源說故事時表情很不悅XD，他坦言：「我那時候特別討厭這樣，到底在幹嘛，都是男人，在浴室脫光光。」始源卻很興奮，製作單位還後製了大家全裸的圖片XDD。



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