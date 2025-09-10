颂乐台湾享用「怪奇食物」三部曲完成！蟑螂拉面、田鸡、鸭头，每每先害怕后眼睛发亮！

i-dle台籍成员舒华主持的全球版《鉴定师》，「回家」到台湾台北拍摄后，以新频道《鉴定师：Inspector》重新开张，首集迎来近期在台发行华语专辑的MAMAMOO颂乐！节目似乎很了解颂乐，安排环节再次让她品尝台湾「怪奇食物」！可以说完成了颂乐享用台湾「怪奇食物」可爱又好笑的三部曲！

颂乐最令人印象深刻的大概就是吃「蟑螂拉面」（大王具足虫拉面）！一开始看到大王具足虫未料理前的模样就怕得要死，煮完后也不太敢碰、不太敢看，但越吃越津津有味就不害怕了，完全可以见识颂乐从害怕到享受了有趣反差。



在《娱乐百分百》「CHAT GTV」单元受小赖访问时，已熟悉许多台湾用语的颂乐连「田鸡」的台语都知道，秒懂是指青蛙。在知道自己吃的是青蛙后，她忍不住尖叫，但接著就像好奇宝宝一样，又怕又乐地仔细观察，还持续吃好几口喊好吃，脸上幸福藏不住。她还吃了皮蛋、草仔粿、爱玉……只有鸭舌让她坦言「不喜欢」，不过她也捧场喊「好吃」。



这次《鉴定师》，明明是为报答她捐赠收藏品带她吃火锅，却要她先挑战台湾怪奇食物！最奇特的食物应该是蟋蟀了，制作单位说‎GOT7 BamBam也吃过‎让她们尝，「叶大胆」舒华也尝试，而评价……就不好说了。最好笑的绝对是吃鸡冠和东山鸭头，颂乐一开始都很害怕但还是吃了！其实鸭头一般不会连脖子一起上桌，颂乐一大支拿起来啃，吃得非常开心，而鸡冠她说会想起鸡生前的画面……颂乐享用的表情再加上后制，画面荒谬不已！



《鉴定师》留言都说颂乐很可爱，如「我真的会被颂乐笑死，吃鸭头那个反转有够可爱」、「颂乐真的可爱疯了，吃东西的时候肉眼可见的兴奋和开心」、「真的快笑死，金容仙每次都很惊讶，但是觉得好吃就又会一直吃XD」，大家也觉得两人化学反应相当好，希望两人继竞演节目《Queendom》及此次《鉴定师》后还能再合作呢！

▼《鉴定师：Inspector》颂乐作客完整节目



