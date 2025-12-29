东方神起最强昌珉竟推出「脚底小卡」！难忘Super Junior婆婆卡&洗澡卡的爱豆再+1

许多爱豆团体年末都会推出Seasons Greetings（年历套组），有仙后（东方神起粉丝）发现最强昌珉其中一张小卡，竟拍了自己和脚底的合照！

昌珉这张「脚底卡」很快成为话题，包括K-POP历年到底有哪些荒谬小卡，还有昌珉是如何保养自己的脚底如此光滑无瑕、难道脚底也有工作人员帮忙修图吗……有篇X文高达1.5万转发，转发网友说「好羡慕脚底这么干净，我只有鸡眼」、「脸真好看……能看到他脚的小卡很珍贵」、「脚很白很漂亮」、「工作人人应该是用大萤幕帮忙修图脚了吧？」、「比起脸部修图，似乎更努力修脚」……等等。



日前东方神起直播，昌珉总算回答了自己怎么会推出这张「脚底卡」，他解释自己其实不太会自拍也厌倦自拍了，在想点子的时候想到了Super Junior东海的「婆婆卡」和艺声的「洗澡卡」，所以突发奇想和脚底合照，还公开徵新创意哩！



去年女团fromis_9成员李彩煐和朴池原，就在Super Junior-D&E节目《要来这边吗？》，透露过想效仿「婆婆卡」、「洗澡卡」，甚至还有「面膜卡」，只不过公司没允许。今年8月女团SAY MY NAME成员MEI和HITOMI做客，MEI说自己就是因为小卡认识Super Junior的，点名了「婆婆卡」和「洗澡卡」，令人相当意外XD。



最强昌珉出了「脚底卡」，可以说真正受到影响，是东海和艺声的传人了吧XD。

