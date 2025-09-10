徐太志点头允许！《暴君的厨师》润娥醉唱《Come Back Home》爆笑改词，笑翻观众

tvN 热门剧《暴君的厨师》收视狂飙，最新一集中润娥上演「醉酒名场面」，还大唱徐太志经典名曲《Come Back Home》，引发观众热议。

第6集中，延志永（润娥 饰）在丢失珍贵的「望云录」后心情低落，直接灌酒买醉，还和厨房里的同僚们一起唱起《Come Back Home》。 她一开始哀怨地唱著：「我现在要往哪里去呢......」没多久却嫌大家「没有节奏感」，干脆自己跳起舞来，把气氛炒热到极点。 润娥还把原本的歌词「我什么都没有，连明天都没有」改成「我的望云录也没有」——瞬间戳中观众笑点。



내 망운록도 없었어 <<윤아 애드립이래 ㅋㅋㅋㅋ



컴백홈 가사를 '망운록'으로 바꾸거나, '리듬이 없다'고 '쿵쿵딱' 하는 부분은 캐릭터에 더 어울릴 것 같아서 윤아가 직접 아이디어를 낸 장면이였대#폭군의셰프 #BonAppetitYourMajestypic.twitter.com/BRVwjNMHPb — 윤아.zip (@530_zip) September 8, 2025

不过这段「神还原」其实背后有不少手续。 因为徐太志早在 2002年就退出韩国音乐著作权协会，所有作品都是由本人公司「徐太志公司」独立管理。 剧组表示，他们特地去申请版权许可，「幸好最后一切都顺利获得了原作者与相关权利方的同意。」尤其因为剧中还涉及「改词」，更必须取得徐太志本人的批准。



制作组也透露选这首歌的理由：「因为剧情情境和歌曲的氛围能形成强烈的化学反应。」果然，播出后观众反应热烈，当晚节目还创下12.7%的最高收视纪录，人气持续飙升。润娥的「醉酒版 Come Back Home」瞬间成为热搜话题，网友直呼：「不愧是润娥，连喝醉都这么可爱！」

