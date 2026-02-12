SM大动作扣押CBX资产！CHEN、伯贤、Xiumin豪宅遭冻结，26亿合约纠纷战火再升级

SM娱乐近日对EXO成员CHEN、伯贤、Xiumin（合称CBX）展开财产扣押行动，冻结三人名下房产，包括CHEN的住宅租赁押金债权、伯贤位於京畿道九里市峨川洞的公寓，以及Xiumin在首尔龙山区汉南洞的高级住宅！

据韩媒《Biz韩国》独家报导，SM在9日、10日连续两天向法院申请财产保全，总金额高达26亿（韩元/下同，约合新台币5600万元），目的是要确保CBX支付「个人活动收入10%」的协议债权。

伯贤的峨川洞公寓约142㎡，於2023年10月购入; Xiumin的汉南洞公寓则约166㎡，竟在上月9日才刚完成所有权转移登记，立刻成为扣押对象。 SM此次分别向CHEN、伯贤、Xiumin请求3亿、16亿、7亿，正是依据2023年6月双方签订的「个人活动收入抽成10%」协议。



这场冲突始於2023年6月，CBX当时以「未收到结算资料、合约期限过长」为由向SM提出专属合约解约通知，但随后双方戏剧性达成协议：团体活动继续由SM管理，个人活动则透过独立厂牌INB100进行，同时CBX需将个人活动收入的10%支付给SM。

然而2024年6月，CBX方指控SM未履行协议中「保障INB100的唱片、音源流通手续费率5.5%」条款，因此拒绝支付10%收入。 SM随即提起「专属合约履行诉讼」，CBX则反控SM高管涉嫌诈欺（后因证据不足不起诉），双方战火从谈判桌蔓延至法庭。



由於财产扣押通常用於「债务人可能转移资产」的状况，SM此举被解读为强势施压。 目前CBX仍透过INB100进行个人活动，EXO团体行程则依协议由SM安排。 但随著资产遭冻结、巨额法律战持续，这场SM与顶流偶像的契约战争，恐成为韩国演艺圈又一桩「合谈破局经典案例」。

