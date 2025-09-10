Viu原创韩剧《我的青春》首播获好评！宋仲基＆千瑀嬉时隔15年重逢，南多凛＆全昭映化学反应超强！

Viu原创韩剧《我的青春》由宋仲基、千玗嬉（千瑀嬉）主演，讲述支撑彼此人生最黑暗时期的初恋，时隔15年后重逢，再次描绘花漾年华的故事。这部已在上周首播，大家有没有开始追剧了呢？

剧中，宋仲基饰演蒙著神秘面纱的小说家「陈武荣」，也是童星出身的花艺师「鲜于海」，小小的年纪就学会「大人」的世界，青少年时期（南多凛 饰）独自扶养妹妹、大部分时间都在爲生计而挣扎。千玗嬉饰演迫於现实、只追求成功 FEEL 娱乐的组长兼演员经纪人「成济妍」，为了实现目标，她找到鲜于海并打破他的平静。



前两集以现在＆高中时期交错叙事，既是彼此的「光」又是「初恋」的鲜于海和成济妍时隔15年的重逢，两人一见面就认得出对方，表情真的藏不住！成济妍还看到鲜于海手上还戴著她送的手炼，一开始还真的假装不认识对方 XD 但...之后他们也因各种原因持续见面。

第2集两人的关系有了新的进展，成济妍喝醉后，鲜于海背著她走公车站！成济妍：「现在是怎样？我在动耶！为什么？我被人背著吗？」还对鲜于海「告白」说：「我好像有那么一次想见你，也有点想知道你后来过得怎么样。」听她这么说后，鲜于海表示很想知道她有没有成为大学生、我们还能不能见面！这个进度...让人期待这周的剧情发展啊！



高中时期则是鲜于海在人生最黑暗时期里，遇到耀眼的成济妍。但因为现实考量，鲜于海拒绝她的告白，最终成济妍也落下狠话：「你以后不要装作自己认识我！」南多凛和全昭映青涩的化学反应，也让观众们充满心动。



仅播出两集就获得好评，观众们纷纷表示：「虽然很平静但是很有意思 ㅠㅠ」、「少年角色部分真的很好」、「是我喜欢的类型」、「高中CP好好嗑」、「从现在到高中时期过场好顺畅」、「好喜欢这种风格，角色也都很可爱」、「南多凛演得好好」、「看完第2集又回去看第1集了」等等

制作组还透露：「第3、4集中，鲜于海向『初恋』成济妍前进的步伐将正式开始，他决定不再推迟心意。」鲜于海和成济妍之间会发生什么样的变化？他们的再会罗曼史也让人期待！Viu原创韩剧《我的青春》逢星期五晚在Viu上架，香港观众记得说收看喔！



