金惠奫有望主演韩版《解忧杂货店》，搭档人气男星李彩玟、文相敏

金惠奫所属社Artist Company今日透露，金惠奫已收到韩版《解忧杂货店》的出演邀约，目前正在考虑中。 此前李彩玟所属公司Baro 娱乐也证实已收到邀约，两人正在洽谈担任男女主角。大势新人演员文相敏则收到了客串出演的邀约。

《解忧杂货店》是日本悬疑大师东野圭吾的温情疗愈之作，讲述三个盗贼藏身於过去与现在交汇的浪矢杂货店，通过回复一封封求助信，逐渐揭开了彼此之间奇妙联系的秘密。该书在韩国也广受欢迎，长期位居畅销榜首，此前已被改编成电影在日本和中国上映，并於2018年在韩国被改编成舞台剧。



金惠奫凭藉JTBC电视剧《SKY Castle 天空之城》一炮而红，之后出演了一系列热门电视剧，包括《偶然发现的一天》《背著善宰跑》等等，目前正在SBS奇幻剧《今天开始是人类》中饰演拒绝变成人类的九尾狐恩浩。 她还将出演即将播出的电视剧《好搭档2》，在剧中饰演张娜拉的新搭档。

李彩玟去年凭藉tvN电视剧《暴君的厨师》中的出色表现而备受喜爱。 文相敏目前正在KBS 2TV电视剧《恩爱的盗贼大人》中饰演道月大君李悦。



