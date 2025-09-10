偶像选秀的黄金时代落幕？！业界即便砸下数百亿，也难以再现当年选秀节目的热潮

曾经无论谁参加都能保证人气&曝光度的「选秀全盛时代」已经结束。如今，从中国资本到韩国企业，仍然有数百亿韩元投资在选秀节目上，却迟迟未能诞生继 Wanna One、IZ*ONE、ENHYPEN、ZEROBASEONE（ZB1）之后的新一代超人气组合。问题到底出在哪？观众们都审美疲劳了吗？

自 2009 年韩国选秀节目鼻祖《Superstar K》系列开播以来，虽然选秀节目的脉络延续至今，但其影响力已不如过去那样能够撼动整个 K-POP 市场。

虽然选秀节目的关注度依旧不低，但仅有像是发掘无名歌手或主打演唱实力的特定节目获得国内的热烈反响，如 MBN《现役歌王2》、JTBC《Sing Again－无名歌手战》系列，但这些节目虽然都不足以带动海外的影响力，但在国内却有持续制作的发展与可能性。





《现役歌王2》最高收视率达到 14.1%，创下 MBN 综艺史上罕见的成绩。其 YouTube 直拍影片更突破 1,400 万观看次数，并长期在 Good Data 话题性指数上稳居第一，线上线下皆获得亮眼成绩。《Sing Again 3》也以 7~8% 的平均收视率受到瞩目，决赛收视率更在首都圈冲上 8.5%。虽然 TV 朝鲜的《Mr. Trot 3》被认为不如前两季的爆发力，但决赛收视率依旧达到 19.1%，在特定年龄层仍拥有绝对的支持度。这些节目在韩国国内都是收视保证。

然而，细看之下，即便砸下巨额制作费，却在收视与话题性上双双失利、最终销声匿迹的选秀节目也不少。如今「成功」与「失败」的差距如此明显，这份成绩单不禁让人思考：这个类型的节目未来该何去何从？



尤其偶像选秀节目的成绩可以说是惨不忍睹，不是原地踏步就是一路下滑。特别是地面波电视台的偶像选秀表现格外逊色。最近完结的 SBS《Be My Boyz》首播收视率仅 0.9%。即便中国资本砸下数百亿投资推出的组合 YUHZ 以「海外投资模式」展现新可能，但与出道即引爆全国热潮的 Wanna One、ZEROBASEONE 相比，影响力仍相差甚远。



2023 年播出的 SBS《Universe Ticket》首播收视率 1.1%，最终回仅 0.6%，成绩令人失望。冠军队伍的出道时间更延后到节目结束两个月后（2024 年 3 月）才实现。同年播出的 MBC《Fantasy Boys – 放学后的心动2》决赛收视率也只有 0.5%，未能成功凝聚粉丝群。JTBC《Peak Time》虽以「偶像重启」为新颖企划，但因收视下滑与话题不足，无法延续成为系列节目。KBS2《Make Mate 1》因深夜时段播出，收视率更停留在 0% 区间，出道组活动也几乎毫无存在感。收视率当然不是这类型选秀的节目的唯一准则，但以网上影响力来说，也都远远不足。

过去 2~3 年间，虽然无数偶像选秀节目陆续推出，但能接棒 Wanna One、IZ*ONE、ENHYPEN、ZEROBASEONE 热度的后继者却迟迟未现身。





回顾选秀节目的巅峰——2017 年，透过《Produce 101》第二季出道的 Wanna One，初动专辑销量 80 万，活动一年半内累积销量突破 300 万，掀起国民级热潮。《Produce 48》出身的 IZ*ONE 在韩日两地活动，专辑累积销量超过 300 万；2020 年透过《I-LAND》出道的 ENHYPEN，专辑张张百万销量，在全球市场站稳脚步。2023 年的 ZEROBASEONE 以初动 182 万、全球投票 9,000 万次、影片总观看数 3,500 万的亮眼成绩，成为偶像选秀全球化的成功典范。





然而在 ZEROBASEONE 之后，大多数新选秀节目都陷入低迷。 Mnet 被爆出投票造假，导致观众对选秀节目的信任度急剧下滑，加上近年「Trot（韩国演歌）」节目大行其道，偶像选秀的立足点大幅缩小。

虽然仍有特定类型节目能创造成功案例，但能同时影响韩国与全球市场的「纯偶像选秀节目」，在投资与成果之间的落差却愈发明显。若没有差异化的策划，想要重现「偶像选秀节目的黄金时代」恐怕难上加难。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻