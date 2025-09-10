徐太志點頭允許！《暴君的廚師》潤娥醉唱〈Come Back Home〉爆笑改詞，笑翻觀眾

tvN 熱門劇《暴君的廚師》收視狂飆，最新一集中潤娥上演「醉酒名場面」，還大唱徐太志經典名曲〈Come Back Home〉引發觀眾熱議。

第6集中，延志永（潤娥 飾）在丟失珍貴的「望雲錄」後心情低落，直接灌酒買醉，還和廚房裡的同僚們一起唱起〈Come Back Home〉。 她一開始哀怨地唱著：「我現在要往哪裡去呢......」沒多久卻嫌大家「沒有節奏感」，乾脆自己跳起舞來，把氣氛炒熱到極點。 潤娥還把原本的歌詞「我什麼都沒有，連明天都沒有」改成「我的望雲錄也沒有」——瞬間戳中觀眾笑點。

내 망운록도 없었어 <<윤아 애드립이래 ㅋㅋㅋㅋ



컴백홈 가사를 '망운록'으로 바꾸거나, '리듬이 없다'고 '쿵쿵딱' 하는 부분은 캐릭터에 더 어울릴 것 같아서 윤아가 직접 아이디어를 낸 장면이였대#폭군의셰프 #BonAppetitYourMajestypic.twitter.com/BRVwjNMHPb — 윤아.zip (@530_zip) September 8, 2025

不過這段「神還原」其實背後有不少手續。 因為徐太志早在 2002年就退出韓國音樂著作權協會，所有作品都是由本人公司「徐太志公司」獨立管理。 劇組表示，他們特地去申請版權許可，「幸好最後一切都順利獲得了原作者與相關權利方的同意。」尤其因為劇中還涉及「改詞」，更必須取得徐太志本人的批準。



製作組也透露選這首歌的理由：「因為劇情情境和歌曲的氛圍能形成強烈的化學反應。」果然，播出後觀眾反應熱烈，當晚節目還創下12.7%的最高收視紀錄，人氣持續飆升。潤娥的「醉酒版 Come Back Home」瞬間成為熱搜話題，網友直呼：「不愧是潤娥，連喝醉都這麼可愛！」

