SEVENTEEN S.Coups × 珉奎携手出击！首张迷你专辑《HYPE VIBES》29日正式发行

人气男团SEVENTEEN成员S.Coups与珉奎即将以双人组合之姿展开全新音乐旅程。 两人日前公开了首张迷你专辑《HYPE VIBES》的官方预告，正式进入出道倒数。

S.Coups与珉奎透过官方SNS曝光 「Buddy」 版本概念照。 拍摄在美国夏威夷进行，两人以朴素自然的形象亮相，展现舞台上少见的生活化魅力。 从海边到都市街头、甚至逛超市的日常场景，无不散发出真实而亲切的氛围。





两人还营造出「挚友」般的默契画面：不仅同乘小船凝视镜头，还一边打闹一边采买，充满轻快与自在的氛围。据悉，新专辑《HYPE VIBES》将完整呈现两人对生活的态度，透过音乐传递「不受框架束缚、以自身节奏自在生活」的讯息。



S.Coups与珉奎的首张迷你专辑将於9月29日全面上线，粉丝们正引颈期盼。

