SEVENTEEN WOOZI沦长官工具人？ 入伍新兵竟被要求「免费接洽婚礼歌手」，军方回覆惹毛全韩网

韩国天团SEVENTEEN成员Woozi（李知勋）於今年 9 月入伍，目前正履行兵役义务，没想到 22 日却爆出他在服役期间遭到军中上级的「私人委托」，被要求利用其演艺圈人脉接洽婚礼歌手，事后还不给酬劳，引发韩网一片哗然，怒指这是一场彻头彻尾的职场霸凌。

刚入伍就被盯上？ 长官婚礼竟要新兵「找歌手」

根据《首尔新闻》独家，一名陆军训练所干部A某在Woozi刚以训练兵身分入伍之际，竟开口要求其介绍歌手在自己 10 月的婚礼上献唱，而A某与Woozi在入伍之前毫无私交。最终，Woozi 联系了交情深厚的知名抒情歌手B某出席，B某也确实在婚礼上献唱，且并未收到任何酬劳。

据悉，Woozi在A某提出该请求时尚未确定分发单位，目前则已被选拔为「助教」，与A某在同一个教育队工作。



军方解释「出於好意」 遭律师与大众冷嘲热讽

对此，陆军训练所方面解释称，Woozi是出於个人好意才答应A某的请求，当时并无强迫情况，也并未发现违法或违规情况。

然而，外界舆论并不买账。 有分析指出，训练所干部向刚入伍的训练兵要求处理「私人事务」，其行为极其不当，可能涉嫌违反《军人服务基本法》中的「诚实义务」及「维持品格义务」。 更有律师表示，军队环境极其封闭且讲究绝对服从，部下面对上级的私下请求，几乎不可能拒绝。



韩网沸腾声讨，担忧Woozi处境

消息一出韩网立即炸锅，留言炮火猛烈：「这就是职场霸凌」、「什么好意啊？ 上头都开口了是要怎么拒绝？」、「知道请歌手唱一次祝歌要花多少钱吗？ 竟然连钱都没给」、「军队明明连要签名都禁止，居然还敢要祝歌」、「真是没概念的军人」。

也有粉丝焦急表示：「两人现在还在同一个教育队工作，这样报导没问题吗...？」、「天啊，Woozi 处境一定变得很为难」。



此外，今年迎来出道 10 周年的 SEVENTEEN，与 BTS、BLACKPINK 等团体被并称为 K-POP 第三代偶像的代表，成员 Woozi 与 Hoshi 均已於今年 9 月入伍服役。



