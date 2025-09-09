Viu原创韩剧《我的青春》首播掀热讨！宋仲基、千瑀嬉重逢触碰初恋隐痛，高中版CP清新养眼

由李尚烨执导、朴时玄编剧，宋仲基和千瑀嬉（千玗嬉）主演的Viu Original年度原创韩剧《我的青春》现已开播！该剧讲述鲜于海（宋仲基 饰）和初恋成济妍（千瑀嬉 饰）阔别多年再度重逢的故事，许多观众被剧中青梅竹马的设定所吸引，对两人重遇后的感情发展充满期待，以下四点更备受网民热讨！香港观众逢星期五晚上可以在Viu收看。

热讨一. 青梅竹马与成长故事

《我的青春》首周剧情从鲜于海的平凡生活开始，曾是天才童星的他如今却选择远离娱乐圈，在花店过著平静的日子；艺人经理人成济妍则每天忙於为旗下演员毛泰琳（李宙明 饰）争取各种演出机会，某天一则节目企划让两人的命运再度重叠，一位制作人希望邀请鲜于海和毛泰琳重现昔日「国民兄妹」的组合，济妍却挣扎著要不要联系对方，原来两人是初恋关系，高中时曾经有过不愉快的回忆；但是为了泰琳的事业，济妍鼓起勇气来到于海的花店并游说他上节目，于海则拒绝炒卖怀旧，也不想把生活暴露在大众面前，二人首次的重逢以尴尬的氛围告终。济妍得知刘制作想找小说家陈武荣时，她灵光一闪翻出当年于海写给她的书，得知陈武荣就是于海的笔名，也回想起昨天见面时他还戴著自己送给他的许愿手绳。



在一次短暂相遇中，于海在两人的共同好友金锡柱（徐志焄 饰）口中得知，当年济妍家中破产使她无法留学；于海假意关心济妍的盆栽，写下照顾方式，两人却因为一事起争执；随后于海来到成济妍公司，两人坦诚对话，于海主动拥抱济妍⋯⋯ 不少观众被《我的青春》青梅竹马的设定所吸引：「宋仲基和千瑀嬉的演技太棒了」、「把微妙情感演绎得淋漓尽致」、「让人看得好揪心」；尤其宋仲基在第一集主动拥抱千瑀嬉一幕，更让网民心动不已，令人格外期待两人重逢后的感情发展！



热讨二. 曾经的梦想和遗憾

第二集剧情将拉回到于海和济妍的高中时期，揭开了于海艰辛的成长背景，原来他的父亲把同居人年幼的女儿诺里丢给他便随即消失无踪，于海身兼数职，与年幼的妹妹相依为命；班长济妍把志愿表送到于海家时巧遇兄妹俩，两人渐渐从陌生到熟悉，济妍更表白喜欢对方，于海却因为两人家境不符而拒绝，最终分道扬镳。有网民指《我的青春》让人想起了自己的青春：「每个人都有一些梦想和遗憾」、「时间真的能修复一切吗」？也有观众认为剧中人物的成长和选择，是对青春的一种重新诠释，让人在回忆中找到前行的力量。



热讨三. 宋仲基、千瑀嬉默契佳

《我的青春》甫首播，男女主角的化学反应便吸引了观众的注目，不少人更惊讶原来这是宋仲基和千瑀嬉的首次合作！日前宋仲基在剧集发布会上透露，这是他期待已久的角色：「目前为止我所演过的角色都比较不现实，所以我想尝试一下既日常又贴地的角色，当我接到《我的青春》后，我非常激动，多亏了一班同事，整个拍摄过程都很愉快。」千瑀嬉则坦言：「对手是宋仲基的话，我想相信一次，所以决定出演！」



热讨四. 高中版CP吸睛

南多凛和全昭映在《我的青春》分别饰演高中版鲜于海和成济妍，两人的高颜值不但被激赞清新美好！童星出身的南多凛退伍后获赞颜值上升，谈到退伍后仍然扮演少年角色的契机，他坦言被剧本吸引，所以并无设定界线：「我从小就认为『当兵』会是一个转捩点，但并不认为以后一定要扮演成年人的角色。我认为自然地转型才会被大众接受，与其说现在的我是成熟的成人演员，不如说我正在朝著那个方向前进。」



近日Viu在旺角开设原创韩剧《我的青春》期间限定主题店，连日来吸引大批剧迷到场打卡留念，指定人生四格主题相框更大受欢迎，欢迎粉丝到场支持！Viu原创爱情韩剧《我的青春》逢星期五晚在Viu上架，香港观众到旺角主题店打卡后，记得继续追看煲剧。





