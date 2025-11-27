Seventeen文俊辉担任中国海南国际电影节青年大使，中华圈影坛实力派逐步崛起

人气男团Seventeen成员Jun（文俊辉）再添演艺新里程！被正式任命为「第七届海南国际电影节」青年大使，成为宣传电影节的重要面孔，将在活动中担任观众与电影的桥梁。

海南国际电影节向来是亚洲规模大、国际参与度高的影坛盛事，今年将於12月3日至9日在中国海南省三亚举行，共有来自119个国家及地区的4,600余部作品角逐，星光熠熠。Jun近年在电影圈表现亮眼，8月主演的电影《捕风追影》已在中国及全球主要城市上映，与成龙、梁家辉等影坛大咖同台飙戏，演技备受肯定。 此片也先后入选第27届上海国际电影节和第30届釜山国际电影节，展现不俗实力。



除了电影，Jun的电视作品也持续受到关注，他主演的中国古装剧《云归喜事》即将在中国OTT平台iQIYI上线，可望再度圈粉中华圈观众。Jun从小就踏入影坛，2006年参演电影《野狗》，隔年就拿下香港电影导演会最佳新演员奖，并成为首位入围香港电影金像奖最佳新人演员的内地儿童演员。 2023年他主演的青春恋爱剧《独家童话》还在釜山国际电影节的亚洲内容&全球OTT奖拿下人气奖，演艺之路稳健成长。

随著这次担任青年大使，Jun的中华圈演员身份更稳固，也让粉丝期待他在国际舞台上大放异彩。

