乐天桃猿正式加入韩星邀请大战！邀到「舞蹈Challenge始祖」〈Any Song〉ZICO！

中华职棒Rakuten Monkeys乐天桃猿即将在台北大巨蛋举行的「SINGDOME音乐电台」主题日，今（4）日公开最新阵容――来自韩国ZICO！

ZICO即嘻哈男团BLOCK B出身的solo饶舌歌手兼制作人，最有名的事迹即创作了〈Any Song〉引领短影音「舞蹈Challenge」风潮，〈Any Song〉红遍韩国海内外！ZICO完全称得上「舞蹈Challenge始祖」。



ZICO已是「SINGDOME音乐电台」主题日第六波公布的赛后演唱嘉宾，先前公布的还有李玖哲、Marz23、高尔宣、椅子乐团、日本偶像中岛健人，柯有伦则作为中特别嘉宾登场。和ZICO同天9月13日表演的有柯有伦与Marz23。

乐天桃猿宣布邀请到ZICO，或许也可以说是正式加入了韩星邀请之争，现在中职六队将剩下统一7-ELEVEn狮还没请过韩星表演了。今日还疯传富邦悍将会请到Super Junior小分队L.S.S.（利特、神童、始源），已引发台湾E.L.F.间热烈讨论。



