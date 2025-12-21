【影片】G-Dragon将麦克风交给Zico，再度卷入「现场演唱争议」（MMA2025）

人气歌手 G-Dragon 一举夺下 7 冠王，几乎把【2025 Melon Music Awards】变成自己的演唱会舞台。然而，外界普遍认为，这场演出仍不足以彻底洗刷先前的现场演唱争议。

昨晚【2025 Melon音乐奖】（简称 MMA2025）在首尔高尺天空巨蛋举行，G-Dragon 凭藉睽违 7 年推出的个人专辑《Übermensch》，横扫年度专辑、年度艺人、年度最佳歌曲等 3 项大赏，并拿下最佳男歌手、最佳词曲创作人、Millions Top 10、Top 10 等奖项，共计获得 7 个奖座。





他也带来了祝贺舞台演出，接连演唱〈DRAMA〉、〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉、〈TOO BAD〉、〈CROOKED〉等歌曲，引发全场欢呼，当最后一首〈CROOKED〉响起时，G-Dragon 走下舞台，前往艺人就座的观众席互动。



G-Dragon 即兴将麦克风交给后辈歌手们，带动现场气氛。其中 Zico 接过麦克风时一度显得有些惊讶，但仍立刻流畅地唱出几句歌词，掀起观众热烈欢呼。随后，G-Dragon 还将自己佩戴的围巾系在 Zico 脖子上，以表达感谢之意。



不过，网友对这段舞台的评价褒贬不一。有网友指出，G-Dragon 把麦克风直接交给后辈 Zico，给人一种刻意避开现场演唱的印象；也有人推测，这可能是两人事前就安排好的表演桥段，最后，G-Dragon几乎没有唱太多歌词，而是凭藉其强大的气场点燃了全场。有些人表示失望，而有些人则称赞他的表演，认为他仅仅凭藉一己之力就充满了强大能量，而且很明显压轴歌曲他是想让大家一起唱的。

▼可快转到15:00观看引发讨论的片段。



另一方面，G-Dragon 近期刚结束世界巡回演唱会，上个月 28 日在【2025 MAMA】颁奖典礼的祝贺舞台上，曾因现场演唱实力遭到负评而引发争议。虽然这次舞台表现明显比当时稳定许多，但仍被认为不足以完全平息相关争论。

