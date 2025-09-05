【韩网热门】需要来点刺激的吗？网叹：这脸、这胳膊，可太刺激了！（Feat. BTS V）

韩国可口可乐公开了由品牌大使防弹少年团（ BTS）成员V（金泰亨） 参与拍摄的全新「Coca-Cola Zero」广告。

影片中，V随著音乐乘坐可口可乐卡车登场，开启满载可乐的货柜，让原本炎热无聊的氛围瞬间化为热闹的夏日派对。



韩国网友评论：

1. 泰亨竟然变成卡车司机啦!! 跟可乐的清凉感超搭。想到前阵子在道奇队开球，镜头还捕捉到他手里拿著可乐

2. 看最后那口喝的，我也突然想喝可乐ㅋㅋㅋ 拍得真好

3. 真的很会喝耶 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. 瞬间差点骂脏话，好帅啊

5. 果然爱喝可乐，现在直接拍广告了ㅋㅋㅋ 喝得真香

6. 脸才是最「刺激」的……但是快出瓶装版吧

7. 哇 开头那手臂怎么回事 ㅋㅋㅋ 广告拍得太好了

8. 超帅！手臂肌肉＋脸 = 爆击感

9. 哇喔，帅哥一边畅快喝，看得我都想喝了，广告效果满分

10. V跟可乐太搭了ㅋㅋㅋ

11. 表情自然，太会用脸了

12. 真的超火辣

13. V本身就够刺激了吧？ㅋㅋㅋ 广告拍得很棒

14. 手臂是什么情况？原来可乐是性感食品ㅋㅋㅋ

15. 拍得太棒了，有种强烈的清凉感ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

16. 哇 手臂跟脸是怎样ㅋㅋㅋ 广告拍得太棒了，我都想喝了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

17. 广告的清爽感爆棚，帅哥

18. 退伍的人居然还能保持这么嫩的脸，好神奇…

19. 被手臂和演技再次迷倒，刺激的V

20. 太带劲了，让人忍不住想找可乐来喝

21. 那瓶喝著的气泡可乐，也分我一口吧

22. 手臂肌肉绝了

原文：https://theqoo.net/square/3898428390

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻