李美珠结束与经纪公司Antenna的四年合作：她积极爱笑、对我们而言相当珍贵！

女团 Lovelyz 出身的歌手兼综艺人李美珠，将离开所属公司 Antenna，言语间透露著不舍和祝福。

今天最新消息（6日），经纪公司 Antenna 透过官方 SNS 发表声明





李美珠於 2021 年与 Antenna 签订专属合约后，积极投入各项综艺节目活动。

另一方面，美珠最近开设了个人 YouTube 频道《只是李美珠》，与粉丝分享日常生活。



◆ 以下为 Antenna 官方声明全文

大家好，这里是 Antenna。

首先，真心感谢一直以来给予美珠满满爱与支持的各位。

经过真诚的对话与充分的讨论后，我们与美珠将於 2025 年 11 月正式结束同行之路。

美珠在音乐与综艺等多个领域间展现独特魅力，以灿烂笑容、积极能量与率直个性绽放光芒。与她共度的旅程也将成为我们珍贵的回忆。

恳请大家继续给予美珠温暖的关心与支持，让她能够延续属於自己的光芒。

再次向所有喜爱并珍惜美珠的粉丝致上诚挚感谢。

谢谢大家。

