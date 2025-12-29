徐睿知打破3年空白期，挑战生涯首部舞台剧！ 与全昭旻双女主出演《死之咏赞》重返舞台

在经历长达三年的影视空白期后，徐睿知选择挑战出道以来的首部舞台剧《死之咏赞》，饰演当代传奇女高音「尹心悳」，以此履行与粉丝约定在 2025 年回归作品的承诺。

舞台剧《死之咏赞》背景设定於 1920 年代动荡时期，叙述艺术家们在理想与现实间挣扎的爱情，以及对自由至死不渝的渴望。本次演出采取「双女主」制，徐睿知将与实力派女星全昭旻轮流担纲演出韩国首位职业女高音「尹心悳」。 该角色内心层次极其复杂，即便在时代的压迫与枷锁下，仍不愿放弃艺术、爱情与自主的选择。

值得关注的是，本季作品将尹心悳重新塑造成一个「主动掌握命运」的现代女性，而非单纯随命运漂流的悲剧人物，令人期待徐睿知如何以其独特的表现力，赋予角色全新的个性与魅力。



徐睿知曾出演电视剧《虽然是精神病但没关系》、《救救我》及电影《回忆》等作品，自 2022 年《夏娃的丑闻》后，影视活动一直处於空白期。



为了履行与粉丝约定在 2025 年以作品相见的承诺，徐睿知选择以《死之咏赞》作为她初次挑战舞台剧的起点。 正式演出时间定於 2026 年，她目前正全心投入剧本练习，过著忙碌的准备生活。



除了徐睿知、全昭旻，舞台剧《死之咏赞》的主演阵容还包括朴殷硕和郭时阳（饰演金佑镇）、金丽恩和陈素妍（饰演罗蕙锡）等，将於 2026 年 1 月 30 日至 3 月 2 日在首尔世宗文化会馆 M 剧场进行演出。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻