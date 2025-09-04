9月15日首播tvN新剧《申社长计划》韩石圭为何变身炸鸡店老板！作家来解谜

即将於9月15日首播的tvN最新月火电视剧《申社长计划》，剧情描述曾是传奇协商专家，现职为炸鸡店老板，带著谜样秘密的申社长，穿梭在变相以及守法之间，完美解决事件并具体实现正义，申社长也就是解决所有纷争的英雄。

潘基利作家也曾执笔电视剧《Who R U》《Missing：他们存在过》等温暖人心并且有吸引力的故事，让观众们相当喜爱。而本次所带来的新回归作品《申社长计划》将带来什么样的故事，也受到瞩目。潘作家表示，包含邻居间的纷争、约会暴力、理念问题等等社会上各处都出现的纠纷，每天都覆盖著新闻事件，生活在世上我们会生气也会与他人吵架，但希望不是使用暴力而是以言语来解决，期待有某个人能够站出来，痛快地做个整理，让没有势力的弱小者也能够发声。



与现有的作品比较，作家认为差别化的亮点在於共鸣跟人与人之间的温暖，从任何人都可能经历过一次的细小故事，到大危机的协商，相当多样化的纷争出现，激起观众们对故事的共鸣与期待。而作家在众多职业中，让申社长成为「炸鸡店老板」的原因也令人好奇，他表示是为了让大家觉得亲近又熟悉，因为炸鸡店老板时常出现在我们周围，但说到协商专家大家好像就很陌生了，如果炸鸡店老板就是协商专家的话感觉更熟悉了点。



作家也透露一听到了韩石圭演员的名字，甚至想不起来还有哪一个人适合成为申社长，拥有温柔的领袖风范，甚至用眼神与呼吸就像是在说话的这位演员，是申社长的不二人选。另外年轻演员裴贤圣以及李蕊，也是令作家赞不绝口的选择，看著三位合体的演出，让作家也相当满意。《申社长计划》即将於9月15日首播。



