Lovelyz 李美珠签进新公司 AOMG！官方承诺「全面支援」引爆期待

今天（24日）最新消息，AOMG 透过官方 SNS 公布了女性全能艺人李美珠加入的消息。李美珠作为 AOMG 2.0 重塑品牌「Make It New」企划的核心成员加入，并将在 AOMG 全面的支援下展现更加多样的活动范畴。

AOMG 表示：「从音乐到综艺，多方面展现多彩面貌的六角形艺人李美珠，对於她所有闪耀的活动我们都将全力支援。」又说：「请大家多多期待、关注并应援即将与全新 AOMG 一同展开才华的李美珠的活动。」



李美珠自 2014 年以女团 Lovelyz 主舞身份出道后，无论是团体活动还是个人活动，在多方面都展现存在感，受到大众的喜爱。不仅是音乐，还在各种综艺节目和内容中以特有的明亮、正能量活跃中。

特别是她富有魅力的外貌、亲和力与率真，形成了李美珠独一无二的角色特性，在许多节目中带来健康的笑容。

AOMG 所属艺人包括全球男团 GOT7 成员＆全方位 Solo 艺人有谦、世界级综合格斗传奇「韩国僵尸」郑赞成、获得 MBC 演艺大赏及今年「青龙系列大奖」男子综艺人赏的旗安84 ... 等多个领域的顶尖艺人。

今年收编了嘻哈混声团体 SIKKOO，并宣布将推出创社以来首个女团等，预告了新鲜的阵容。

李美珠将以自身的才气与个性，为 AOMG 2.0 重塑品牌「Make It New」企划注入活力。李美珠与 AOMG 相遇&全新挑战所展现的综合效应备受期待。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻