尹男老在《黑白大厨2》选黑汤匙！在《拜托了冰箱》待机室下跪画面曝光，孙钟元：瞬间选择导致的结果XD

28日，孙钟元主厨在自己的 IG 限时动态上传一张「今天也是幸福的《拜冰》待机室」的照片。

照片中可以看到《拜托了冰箱》待机室里的金风、权圣晙、孙钟元、Sam Kim 和郑镐泳，其中尹男老低著头跪在地上，特别吸引大家的注意。孙钟元补充道：「这是瞬间选择导致的结果。」权圣晙则转发限动，幽默补刀写道：「讨厌郑镐泳、孙钟元和 Sam Kim 料理的人。」



这一幕的起因，在《黑白大厨：料理阶级大战2》第7集中，曾出演第一季的「料理狂人」尹男老和「拿坡里美味黑手党」权圣晙，作为黑白团队第三轮对决的评审登场。在 3：3 的王牌对决中，孙钟元、郑镐泳和 Sam Kim 作为白汤匙代表出战，用指定食材豆腐与石斑鱼制作料理。最终，权圣晙将票投给白汤匙，而尹男老则投给黑汤匙。



看到这张照片，网友们也纷纷留言表示：「《黑白》世界观和《拜冰》世界观融合在一起，太有意思了！节目中金圣柱、安贞桓会说什么呢」、「最近《拜冰》很好看，可能是因爲厨师们的默契好」、「但是崔铉硕主厨也选黑汤匙」、「崔铉硕去哪里了」、「不能这样啊男老」、「嘿嘿嘿公开处决」、「黑手党指指点点太搞笑了，这张照片也很好笑」、「希望白汤匙能赢，呜呜」、「那里只有男老染发和裤子颜色不一样」、「如果真的输了，感觉连这个都做不了」等等，反应十分热烈。

在《黑白大厨》的团体对决中，输掉的队伍将整队淘汰。原本领先的白汤匙在第三轮一度被黑汤匙逆转，比数来到 142：148，而最后一位「阿姨无菜单料理一号」的投票将成为决定胜负的关键！这集竟然卡在这个地方，真的让人紧张到不行，大家觉得最后会是白汤匙赢，还是黑汤匙胜出呢？



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻