Netflix新综艺看点一次整理！刘在锡开民宿、罗暎锡带队非洲！《黑白大厨》迎来第二季

Netflix 2025-2026 综艺火力全开！推理、恋爱、体能、料理、旅行通通有，还请来刘在锡、李瑞镇、安俞真等大咖助阵。 从「脑力PK」到「肌肉对决」，再到「恋爱修罗场」，新一轮综艺宇宙准备开炸，观众快搬好小板凳追起来！

《犯罪现场Zero》

经典角色扮演推理游戏「犯罪现场」重磅回归，玩家化身侦探与嫌疑人，展开升级版推理战争。 嘉宾包括张镇、朴芝润、张东民、金智勋以及IVE安兪真。

上线时间：2025年9月23日



《怪奇谜案限时破 2》

郑钟然 PD 打造的冒险推理综艺强势回归。 成员有李龙真、John Park、惠利、金度勋、Karina（aespa），以及新加入的Gabee。

上线时间：2026年2月



《Physical： Asia》

全球爆红的《体能之巅：百人大挑战》衍生篇，首度举办亚洲国家对抗赛。 拳王 Manny Pacquiao 将代表菲律宾参赛。

上线时间：2025年10月



《黑白大厨：料理阶级战争2》

被誉为韩国最激烈的料理生存赛再度升级，由「黑汤匙」挑战「白汤匙」顶级名厨。 主持人包括近期争议不断的白种元。

上线时间：2025年12月



《去肯尼亚的三餐》

罗暎锡PD携手李寿根、殷志源、圭贤，展开笑料满满的非洲旅行记。

上线时间：2025年11月



《Ready or Not： Texas》

李瑞镇与罗暎锡PD无脚本的美国德州放浪之旅，展现最真实的旅行日常。

上线时间：2026年



《单身地狱5》

火辣约会实境秀回归，史上最多参赛者同场竞争，掀起新一轮「调情大战」。

上线时间：2026年1月



《母胎单身恋爱大作战2》

记录母胎单身们的真挚初恋挑战，以更深层的情感引发共鸣。

上线时间：2026年



《奇案84的奇趣民宿2》

由旗安84与成员们带来的民宿综艺升级篇，将在新地点展现更多笑泪交织的故事。

上线时间：2026年



《刘在锡露营地》

国民MC刘在锡首次挑战「民宿主人」，融合笑声与温暖的全新实境节目。 营地工作人员已敲定李光洙和边佑锡，让观众万分期待三人的合作！

上线时间：2026年



Netflix25-26年新综艺不只阵容豪华，更把「脑洞、笑点、泪点」一次打包，无论你爱推理、恋爱还是冒险，都能找到心头好。 就像开场说的，这波综艺大爆炸已经点燃，接下来只等观众一起加入狂欢！

