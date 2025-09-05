Netflix新综艺看点一次整理！刘在锡开民宿、罗暎锡带队非洲！《黑白大厨》迎来第二季
2025年9月5日  

（封面图源：IG@netflixkr）

Netflix 2025-2026 综艺火力全开！推理、恋爱、体能、料理、旅行通通有，还请来刘在锡、李瑞镇、安俞真等大咖助阵。 从「脑力PK」到「肌肉对决」，再到「恋爱修罗场」，新一轮综艺宇宙准备开炸，观众快搬好小板凳追起来！

《犯罪现场Zero》

经典角色扮演推理游戏「犯罪现场」重磅回归，玩家化身侦探与嫌疑人，展开升级版推理战争。 嘉宾包括张镇、朴芝润、张东民、金智勋以及IVE安兪真。
 上线时间：2025年9月23日
（图源：IG@netflixkr）

《怪奇谜案限时破 2》

郑钟然 PD 打造的冒险推理综艺强势回归。 成员有李龙真、John Park、惠利、金度勋、Karina（aespa），以及新加入的Gabee。
 上线时间：2026年2月
（图源：IG@netflixkr）

《Physical： Asia》

全球爆红的《体能之巅：百人大挑战》衍生篇，首度举办亚洲国家对抗赛。 拳王 Manny Pacquiao 将代表菲律宾参赛。  
上线时间：2025年10月
（图源：IG@netflixkr）

《黑白大厨：料理阶级战争2》

被誉为韩国最激烈的料理生存赛再度升级，由「黑汤匙」挑战「白汤匙」顶级名厨。 主持人包括近期争议不断的白种元。
 上线时间：2025年12月
（图源：IG@netflixkr）

《去肯尼亚的三餐》

罗暎锡PD携手李寿根、殷志源、圭贤，展开笑料满满的非洲旅行记。  
上线时间：2025年11月
（图源：IG@netflixkr）

《Ready or Not： Texas》

李瑞镇与罗暎锡PD无脚本的美国德州放浪之旅，展现最真实的旅行日常。  
上线时间：2026年
（图源：IG@netflixkr）

《单身地狱5》

火辣约会实境秀回归，史上最多参赛者同场竞争，掀起新一轮「调情大战」。  
上线时间：2026年1月
（图源：IG@netflixkr）

《母胎单身恋爱大作战2》

记录母胎单身们的真挚初恋挑战，以更深层的情感引发共鸣。  
上线时间：2026年
（图源：IG@netflixkr）

《奇案84的奇趣民宿2》

由旗安84与成员们带来的民宿综艺升级篇，将在新地点展现更多笑泪交织的故事。  
上线时间：2026年
（图源：IG@netflixkr）

《刘在锡露营地》

国民MC刘在锡首次挑战「民宿主人」，融合笑声与温暖的全新实境节目。 营地工作人员已敲定李光洙和边佑锡，让观众万分期待三人的合作！
 上线时间：2026年
（图源：IG@netflixkr）

Netflix25-26年新综艺不只阵容豪华，更把「脑洞、笑点、泪点」一次打包，无论你爱推理、恋爱还是冒险，都能找到心头好。 就像开场说的，这波综艺大爆炸已经点燃，接下来只等观众一起加入狂欢！

