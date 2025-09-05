「音源强者、乐团逆袭神话」DAY6 迎来出道十周年专辑，与JYP娱乐续约成功！今天公开新歌MV～

人气乐团 DAY6 将在今天（5日）晚间 6 点发行全新正规专辑《The DECADE》，专辑名称取自象徵「10 年」的英文单字，也是团队重要的里程碑作品，意义非凡。

这是继 2019 年 10 月 22 日发表正规三辑《The Book of Us : Entropy》后，时隔约 5 年 11 个月推出的第四张正规专辑。



DAY6 最新公开的新歌〈INSIDE OUT〉预告，获得了 My Day（粉丝名）的热烈反应。影片中强烈的旋律与「走吧 Okay It’s Love me Love me 把我困在你心里 快把我救出来」等直率歌词，让人更加期待完整 MV 的公开。



正规专辑《The DECADE》收录了包括主打歌〈梦想巴士〉、〈INSIDE OUT〉在内，共 10 首歌曲，分别是〈不要升起太阳〉、〈Disco Day〉、〈My Way〉、〈在群星之前〉、〈Take All My Heart〉、〈飞翔吧！Dream Rider〉、〈终於要结束了〉以及〈我们的季节〉。

DAY6 在出道 10 周年前夕（2025 年 9 月 7 日）与 JYP 娱乐再度签订续约。JYP 娱乐基於长久以来的信任，承诺将持续全力支持与应援成员晟镇、Young K、元弼、度云，以及一路陪伴他们的粉丝 My Day，一起迈向更光明的未来。



晟镇也分享到：在创作歌曲时，我总是尽全力去做，并不会特别去想专辑的形式。能在出道 10 周年这一天，仍然继续做音乐，对我来说只有满满的感谢。这张专辑对我而言，将会作为「纪念 10 周年的特别专辑」被长久地记在心里。



