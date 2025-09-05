时隔5年重返歌手身份！李浚荣新专辑《LAST DANCE》22日发行，双主打曲掀期待

歌手兼演员李浚荣即将以首张迷你专辑《LAST DANCE》回归歌坛。 所属经纪公司Billions公开了专辑曲目表。

新专辑共收录6首歌曲，并特别准备了 双主打曲 ——《Bounce》与《你为何如此对我》。 此外还包含《Insomnia》、与饶舌歌手REDDY合作的《Mr. Clean》，以及两首主打歌的伴奏版本。

李浚荣自U-KISS活动时期至单飞（solo），一直积极参与歌曲制作，展现稳健的音乐实力。 此次新专辑中，他更亲自参与了《Mr. Clean》的作词与作曲，融入专属於他的浓厚音乐色彩与感性。这是他继2020年发表单曲《AMEN》后，相隔约5年再次以歌手身份回归。 李浚荣预告将带来更加深邃的嗓音与成熟的唱功。



除了音乐领域，李浚荣今年也活跃於影视圈，出演了Netflix剧集《我们的浪漫电影》、《苦尽柑来遇见你》、《弱美男英雄 Class 2》，展现多样演技魅力。 此次回归歌坛，则将透过音乐带给粉丝不同的惊喜。

据悉，李浚荣的迷你专辑《LAST DANCE》将於 9月22日下午 在各大音源平台正式公开。

