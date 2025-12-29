《Running Man》听证会失控！池锡辰遭围攻，刘在锡爆料王鼻子大哥「明年认真考虑卒婚」

刘在锡在昨天最新一集的《Running Man》上表示：「池锡辰说从明年开始会考虑和『♥柳秀晶』卒婚。」

节目中，进行了以池锡辰为主角的「Running 年末听证会」游戏，「王鼻子大哥」池锡辰也被成员们戏弄了一番。



成员们写下当池锡辰一兴奋时会出现的五种发言与行动，最先把这五项全部勾选到的成员，就能获得奖品徽章的游戏。

HAHA 发问：「2025年演艺大赏，你不是已经被列为候补了吗？」池锡辰则回应：「我连候补都不是。」并强调：「我一点都不在乎那种事，我不是那种对这些有野心的人。」说著说著情绪变得激动。





HAHA 接著问：「老实说不会心动吗？就算给你也不会拿吗？」池锡辰回答：「如果给我的话...我会拿。不是，我是说……那有那么重要吗？」引发众人大笑。







金钟国问道：「我拿到大赏的时候，你不是心情不好吗？」池锡辰则表示：「没有，为什么会心情不好？我不是那种会过度有野心的人。拿到大赏又能怎样？」如此说道。



听到这番话的宋智孝接著说：「那你为什么在股票上会那么有野心？」让池锡辰再次激动起来。

之后，成员们问池锡辰是不是曾宣言要「卒婚」？对此，池锡辰慌张地表示：「那时候刚好是卒婚很流行的一段时期。」开始替自己辩解。PS：「卒婚」意指夫妻「从婚姻中毕业」，各自独立生活，但没有签字离婚。





刘在锡接著引导式提问：「当时你分明说过，我到60岁时，会认真想一想和老婆卒婚事情...」池锡辰立刻照著刘在锡的期待回应：「我什么时候说过？！」语气激动。



金钟国也加入战局表示：「你在镜头后很认真地跟我们说过。」其他成员也纷纷附和：「我也听过。」一起围攻池锡辰。对此，池锡辰因过於激动开始结巴、脚不停颤抖，平时的习惯动作全都跑了出来，显得相当慌张。



另一方面，池锡辰为 1966 年生，今年满 59 岁。1999 年与造型师出身的柳秀晶结婚，育有一子。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻