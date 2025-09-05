Netflix新綜藝看點一次整理！劉在錫開民宿、羅暎錫帶隊非洲！《黑白大廚》迎來第二季

Netflix 2025-2026 綜藝火力全開！推理、戀愛、體能、料理、旅行通通有，還請來劉在錫、李瑞鎮、安俞真等大咖助陣。 從「腦力PK」到「肌肉對決」，再到「戀愛修羅場」，新一輪綜藝宇宙準備開炸，觀眾快搬好小板凳追起來！

《犯罪現場Zero》

經典角色扮演推理遊戲「犯罪現場」重磅回歸，玩家化身偵探與嫌疑人，展開升級版推理戰爭。 嘉賓包括張鎮、朴芝潤、張東民、金智勳以及IVE安兪真。

上線時間：2025年9月23日



《怪奇謎案限時破 2》

鄭鍾然 PD 打造的冒險推理綜藝強勢回歸。 成員有李龍真、John Park、惠利、金度勳、Karina（aespa），以及新加入的Gabee。

上線時間：2026年2月



《Physical： Asia》

全球爆紅的《體能之巔：百人大挑戰》衍生篇，首度舉辦亞洲國家對抗賽。 拳王 Manny Pacquiao 將代表菲律賓參賽。

上線時間：2025年10月



《黑白大廚：料理階級戰爭2》

被譽為韓國最激烈的料理生存賽再度升級，由「黑湯匙」挑戰「白湯匙」頂級名廚。 主持人包括近期爭議不斷的白種元。

上線時間：2025年12月



《去肯尼亞的三餐》

羅暎錫PD攜手李壽根、殷志源、圭賢，展開笑料滿滿的非洲旅行記。

上線時間：2025年11月



《Ready or Not： Texas》

李瑞鎮與羅暎錫PD無腳本的美國德州放浪之旅，展現最真實的旅行日常。

上線時間：2026年



《單身地獄5》

火辣約會實境秀回歸，史上最多參賽者同場競爭，掀起新一輪「調情大戰」。

上線時間：2026年1月



《母胎單身戀愛大作戰2》

記錄母胎單身們的真摯初戀挑戰，以更深層的情感引發共鳴。

上線時間：2026年



《奇案84的奇趣民宿2》

由旗安84與成員們帶來的民宿綜藝升級篇，將在新地點展現更多笑淚交織的故事。

上線時間：2026年



《劉在錫露營地》

國民MC劉在錫首次挑戰「民宿主人」，融合笑聲與溫暖的全新實境節目。 營地工作人員已敲定李光洙和邊佑錫，讓觀眾萬分期待三人的合作！

上線時間：2026年



Netflix25-26年新綜藝不只陣容豪華，更把「腦洞、笑點、淚點」一次打包，無論你愛推理、戀愛還是冒險，都能找到心頭好。 就像開場說的，這波綜藝大爆炸已經點燃，接下來只等觀眾一起加入狂歡！

