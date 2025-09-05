Netflix新綜藝看點一次整理！劉在錫開民宿、羅暎錫帶隊非洲！《黑白大廚》迎來第二季
（封面圖源：IG@netflixkr）

Netflix 2025-2026 綜藝火力全開！推理、戀愛、體能、料理、旅行通通有，還請來劉在錫、李瑞鎮、安俞真等大咖助陣。 從「腦力PK」到「肌肉對決」，再到「戀愛修羅場」，新一輪綜藝宇宙準備開炸，觀眾快搬好小板凳追起來！

《犯罪現場Zero》

經典角色扮演推理遊戲「犯罪現場」重磅回歸，玩家化身偵探與嫌疑人，展開升級版推理戰爭。 嘉賓包括張鎮、朴芝潤、張東民、金智勳以及IVE安兪真。
 上線時間：2025年9月23日
（圖源：IG@netflixkr）

《怪奇謎案限時破 2》

鄭鍾然 PD 打造的冒險推理綜藝強勢回歸。 成員有李龍真、John Park、惠利、金度勳、Karina（aespa），以及新加入的Gabee。
 上線時間：2026年2月
（圖源：IG@netflixkr）

《Physical： Asia》

全球爆紅的《體能之巔：百人大挑戰》衍生篇，首度舉辦亞洲國家對抗賽。 拳王 Manny Pacquiao 將代表菲律賓參賽。  
上線時間：2025年10月
（圖源：IG@netflixkr）

《黑白大廚：料理階級戰爭2》

被譽為韓國最激烈的料理生存賽再度升級，由「黑湯匙」挑戰「白湯匙」頂級名廚。 主持人包括近期爭議不斷的白種元。
 上線時間：2025年12月
（圖源：IG@netflixkr）

《去肯尼亞的三餐》

羅暎錫PD攜手李壽根、殷志源、圭賢，展開笑料滿滿的非洲旅行記。  
上線時間：2025年11月
（圖源：IG@netflixkr）

《Ready or Not： Texas》

李瑞鎮與羅暎錫PD無腳本的美國德州放浪之旅，展現最真實的旅行日常。  
上線時間：2026年
（圖源：IG@netflixkr）

《單身地獄5》

火辣約會實境秀回歸，史上最多參賽者同場競爭，掀起新一輪「調情大戰」。  
上線時間：2026年1月
（圖源：IG@netflixkr）

《母胎單身戀愛大作戰2》

記錄母胎單身們的真摯初戀挑戰，以更深層的情感引發共鳴。  
上線時間：2026年
（圖源：IG@netflixkr）

《奇案84的奇趣民宿2》

由旗安84與成員們帶來的民宿綜藝升級篇，將在新地點展現更多笑淚交織的故事。  
上線時間：2026年
（圖源：IG@netflixkr）

《劉在錫露營地》

國民MC劉在錫首次挑戰「民宿主人」，融合笑聲與溫暖的全新實境節目。 營地工作人員已敲定李光洙和邊佑錫，讓觀眾萬分期待三人的合作！
 上線時間：2026年
（圖源：IG@netflixkr）

Netflix25-26年新綜藝不只陣容豪華，更把「腦洞、笑點、淚點」一次打包，無論你愛推理、戀愛還是冒險，都能找到心頭好。 就像開場說的，這波綜藝大爆炸已經點燃，接下來只等觀眾一起加入狂歡！

