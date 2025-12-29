网友狂敲碗「直接固定」！许卿焕亮相《刘Quiz》幽默应对刘在锡被封「天选辅助MC」

在曹世镐被陷入「与黑道势力私交过密」而退出《刘Quiz on the Block》后，另一名「网路口碑超强」的喜剧演员许卿焕，最近再度登上该节目，与国民MC刘在锡同框，两人互动火花四射，让韩国网友狂刷「直接固定吧」、 「这组合太对味了！」

近期《刘Quiz》官方YouTube频道公开预告，标题直接点名「许卿焕谈话力大爆发！」同时邀请到为《蜡笔小新》配音长达26年的声优朴英男，以及多位大学联考满分学生，阵容相当有趣。

刘在锡一见到来宾许卿焕，立刻熟络地连喊他的招牌流行语：「在做呢~」、「就是这个味道对吧！」，展现好交情。 许卿焕自介是「只想让人笑的男子」，刘在锡则幽默爆料：「其实明年才是许卿焕出道20周年，我们却在19周年就急著找你，怕你人气飙高后又马上消失啊！」一来一往的玩笑让全场笑翻。



许卿焕在节目中分享超特别的「出道经历」：「我1岁还是婴儿的时候，妈妈在排队等公车，突然有人问『可以借你家宝宝演戏吗？』我就这样换了两罐奶粉出演了电视剧。」他还回忆起当年首次登上《搞笑演唱会》的糗事：「一站上舞台，脑筋一片空白，NG了5、6次。 那时我才知道，汗水原来可以『向前直喷』，就一直往前飙汗，超慌张！」

其实许卿焕过去就曾在《Happy Together》等多个节目与刘在锡合作，近期更在MBC《玩什么好呢？ 》、SBS《Running Man》中与刘大神重逢，两人默契十足的互动每次都引发热烈反响。



节目预告一出，韩国网友反应热烈，纷纷留言：「根本是接替曹世镐的助理MC最佳人选！」、「拜托让他固定吧！」、「刘在锡看起来真的很喜欢许卿焕，眼神有爱！」、「刘大神的新宠（？ ）出现了！」、「这世界对某些人是危机，对某些人却是机会啊！」、「期待他们的完美默契！」、「很好啊，感觉他会比 曹世镐表现得更出色。」、「许卿焕口才明明很好，为什么一直没有固定节目？ 真不理解。」、「许卿焕出来就是好笑！」、「别再观望了，直接让他固定吧！有点腼腆又懂得适时搞笑，心地好、不会太吵闹，根本完美！」

从网友一面倒的好评可以看出，许卿焕沉潜后的再出发，凭藉其独特的「低调幽默感」成功抓住观众的心，与刘在锡一动一静、一主一副的搭配模式，被视为潜力无穷的黄金组合。 究竟他是否真能成为下一个「刘在锡身边的男人」，值得持续关注。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻