TEEN TOP回归韩网依旧不敢相信！演唱会名称「不是开玩笑」破百字元：2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT LIVE

以复杂脚部舞蹈闻名的二代团TEEN TOP（成员天地、Niel、Ricky、创造），5月待忙内创造退伍后，不到半年的时间迅速在上月底完整体回归，且将带来全新演唱会，演唱会名字非常瞩目！

TEEN TOP时隔2年回归，新专辑《Just 15, Just Teen Top》主打歌〈Cherry Pie〉，〈Cherry Pie〉一公开就让非常多韩国网友激动，讶异道「看到的是真的吗？TEEN TOP回归了？」、「现在是2025年吧？」、「进来时怀疑了自己的眼睛，是我知道的TEEN TOP吗？实力不用说了，MV、歌曲、造型都超出预期，终於回归了」、「不是，没有二代的感觉，和同期的爱豆回归很不一样，有年轻感，歌曲和MV都很好」、「嘻哈年轻又帅气，是真的吗？出道15年的团体？」、「疯了，坚强的实力还是很难被超越……」……等等。



其实TEEN TOP上一次回归不过2023年，发行了《4SHO》主打歌〈HWEEK〉，当时也造成「回忆杀」，因为TEEN TOP 2020年在发行十周年纪念单曲〈To You 2020〉后就开始进入军白期，2023年先是刘在锡节目《玩什么好呢》（玩甚么好呢）邀请造成小轰动、音源逆袭，TEEN TOP很快在四个月内回归，再他们前后回归的还有同为二代的SHINee、U-KISS与INFINITE，许多人都有共鸣‎「穿越回了2013？」。很快TEEN TOP又因创造入伍进入军白期，但现在创造退伍后再一次迅速回归了。



▼2023主打歌〈HWEEK〉，舞蹈还编进历年歌曲动作



TEEN TOP回归后也展开新演唱会，演唱会名称叫「2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT LIVE」，一看就是玩哏自己2013年推出的名曲〈Rocking〉歌词。〈Rocking〉韩语歌名就叫「不是开玩笑的」，没错真的不是开玩笑，新演唱会名称就是那么长！超过一百个字元！



其实上一次 TEEN TOP演唱会名称就叫「2023 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE」，当时不少人便讨论这名字「有声音」，脑中马上就会响起〈不是开玩笑的〉。按照TEEN TOP的坚持，今年2025年名称是上次的两倍，下一次演出恐怕就要乘以三了！按照完整歌词，一段可是要连唱四次「TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE」哩，该不会不完成完整段落不会罢休？



TEEN TOP 2025演唱会首尔场结束后，10月会来到台湾展开台北场「2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE IN TAIPEI」。有台湾粉丝分享自己到了ibon机台买票，系统介面竟完完整整把名称照打一字不漏，该粉丝写道：「我还是觉得很好笑，我是真的没想到萤幕会这样呈现。」画面可见ibon为了完整呈现名称，牺牲了旁边几格，让人觉得好笑却又敬佩它「非常尊重原创」。



▼台北场仍在热售中，有兴趣的读者可关注主办消息



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻