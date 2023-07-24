確定現在是2023？SHINee、U-KISS、TEEN TOP、INFINITE接力回歸，INFINITE海報還複刻2013

這個夏日對長久以來喜歡K-POP的粉絲是個很特別的時期，尤其是對二代團粉絲而言，因為有SHINee、U-Kiss、TEEN TOP、INFINITE接連回歸。

SHINee 2008年出道，長久以來除了軍白期都沒有中斷團體活動，今年回歸還不稀奇，稀奇的是U-KISS、TEEN TOP、INFINITE，而他們四個團十年前都一起在K-POP舞台上活躍，是「二代團」輝煌歷史的一員。Twitter就有這麼一位網友發文「就是說2023年／SHINee回歸後／U-KISS回歸後／TEEN TOP回歸後／INFINITE也要回歸的意思」，引發相當多共鳴，文章共獲2.8萬次轉發，轉發中不少人直呼「難道現在是2013年？」、「好像回到了2013年」，還有網友提到‎9Muses（Nine Muses）也將回歸，獲8000多人轉推。



그니까 2023년에

샤이니가 컴백하고

유키스가 컴백하고

틴탑이 컴백하고

인피니트가 컴백한다는 거지 — 휴지 (@0609_0915) July 6, 2023

其中亦有網友提及有則新聞標題寫著‎「舉行同學會的夏季歌謠界」，而該新聞寫道四個團體都回歸有多珍貴，如SHINee屆15週年，雖然鐘鉉和溫流缺席活動，但剩下的三個成員珉豪、Key與泰民實力堅強的填補空缺；



U-KISS 同樣逢15週年，不僅現任成員秀鉉、Hoon、基燮外，亞歷山大回歸，Eli和AJ也放下原本的工作驚喜歸來，滿腔熱血令人動容；



TEEN TOP時隔3年回歸，雖然歷經C.A.P回歸前退團的插曲，但不影響成員們接下來活躍的活動，「即便成員們認為體力大不如前，但輕快的腳步依舊如故」；



INFINITE歷經多年的軍白期，今年大動作成立自己的公司更要睽違5年回歸，還要時隔7年舉行世界巡迴演唱會。



確定現在是2023年，不是2013年嗎？聖圭、TEEN TOP在新輯記者會上都表明能和同期出道的同事們再次見面很期待，聖圭也和U-KISS秀鉉、TEEN TOP Niel拍了舞蹈挑戰，讓二代團粉絲感動不已，不少INFINITE粉絲INSPIRIT更發現INFINITE此次回歸的概念照，像是複刻10年前2013年首次舉行世界演唱會的海報。



從SHINee、U-KISS再到TEEN TOP，接下來就期待INFINITE，還有已預告回歸的9Muses吧！不曉得下半年還會不會有更多二代團驚喜現身呢？

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