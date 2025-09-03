男神+男神的组合！李浚荣＆宋江都收到新剧《四手联弹》出演提案，两人有望变身钢琴天才！

李浚荣真的是很努力工作啊！作品一部接著一部拍！

《四手联弹》（For hands）是钢琴术语，意味著两人用一台钢琴演奏。该作品将讲述在艺术高中相遇的年轻人们之间的友情、爱情、竞争与成长。据悉，宋江收到饰演钢琴天才主人公的提案，有望引领从学生时代延续到成年后的成长故事。

近日，有韩媒报导李浚荣将在剧中饰演的钢琴上具有天才才能的角色，期待与另一位主人公一起成长爲好朋友和竞争对手。对此，他的经纪公司 BILLIONS 谨慎回应：「这是收到提案的作品之一，目前还没有决定。」



此前，宋江也收到出演提案，《四手联弹》有望成为退伍后的回归作！两位男神是否会合作？也备受期待！



而 2014年以组合 U-KISS 出道的李浚荣，2017年开始作为演员活动，陆续出演《临时制先生》、《临时制先生》、《Good Casting》、《D.P.》系列、《以一当百执事》、《假面女郎》、《我光明正大想成为灰姑娘》等。今年公开的作品就有《我们的浪漫电影》、《苦尽柑来遇见你》、《弱美男英雄Class 2》、《24小时健身俱乐部》，而1997年的他入伍时间临近，他也表示会一直努力工作。



