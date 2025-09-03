TEEN TOP回歸韓網依舊不敢相信！演唱會名稱「不是開玩笑」破百字元：2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT LIVE

以複雜腳部舞蹈聞名的二代團TEEN TOP（成員天地、Niel、Ricky、創造），5月待忙內創造退伍後，不到半年的時間迅速在上月底完整體回歸，且將帶來全新演唱會，演唱會名字非常矚目！

TEEN TOP時隔2年回歸，新專輯《Just 15, Just Teen Top》主打歌〈Cherry Pie〉，〈Cherry Pie〉一公開就讓非常多韓國網友激動，訝異道「看到的是真的嗎？TEEN TOP回歸了？」、「現在是2025年吧？」、「進來時懷疑了自己的眼睛，是我知道的TEEN TOP嗎？實力不用說了，MV、歌曲、造型都超出預期，終於回歸了」、「不是，沒有二代的感覺，和同期的愛豆回歸很不一樣，有年輕感，歌曲和MV都很好」、「嘻哈年輕又帥氣，是真的嗎？出道15年的團體？」、「瘋了，堅強的實力還是很難被超越……」……等等。



其實TEEN TOP上一次回歸不過2023年，發行了《4SHO》主打歌〈HWEEK〉，當時也造成「回憶殺」，因為TEEN TOP 2020年在發行十週年紀念單曲〈To You 2020〉後就開始進入軍白期，2023年先是劉在錫節目《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）邀請造成小轟動、音源逆襲，TEEN TOP很快在四個月內回歸，再他們前後回歸的還有同為二代的SHINee、U-KISS與INFINITE，許多人都有共鳴‎「穿越回了2013？」。很快TEEN TOP又因創造入伍進入軍白期，但現在創造退伍後再一次迅速回歸了。



▼2023主打歌〈HWEEK〉，舞蹈還編進歷年歌曲動作



TEEN TOP回歸後也展開新演唱會，演唱會名稱叫「2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT LIVE」，一看就是玩哏自己2013年推出的名曲〈Rocking〉歌詞。〈Rocking〉韓語歌名就叫「不是開玩笑的」，沒錯真的不是開玩笑，新演唱會名稱就是那麼長！超過一百個字元！



其實上一次 TEEN TOP演唱會名稱就叫「2023 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE」，當時不少人便討論這名字「有聲音」，腦中馬上就會響起〈不是開玩笑的〉。按照TEEN TOP的堅持，今年2025年名稱是上次的兩倍，下一次演出恐怕就要乘以三了！按照完整歌詞，一段可是要連唱四次「TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE」哩，該不會不完成完整段落不會罷休？



TEEN TOP 2025演唱會首爾場結束後，10月會來到台灣展開台北場「2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE IN TAIPEI」。有台灣粉絲分享自己到了ibon機台買票，系統介面竟完完整整把名稱照打一字不漏，該粉絲寫道：「我還是覺得很好笑，我是真的沒想到螢幕會這樣呈現。」畫面可見ibon為了完整呈現名稱，犧牲了旁邊幾格，讓人覺得好笑卻又敬佩它「非常尊重原創」。



▼台北場仍在熱售中，有興趣的讀者可關注主辦消息



