「韩国大势男团」TEEN TOP成员创造（崔钟炫）退伍后首访台湾 「The Blooming Hour」6/21@台北三创CLAPPER STUDIO0

「韩国大势男团」TEEN TOP成员创造（崔钟炫）完成男人应尽的义务，服完兵役宣布回归！退伍后，创造立刻开直播和等待已久的粉丝们报平安，事前相当紧张被粉丝们遗忘的他，看到粉丝们都还在，开心表示会用更好的作品回馈大家，宣布继TEEN TOP其他成员后，下个月21日将访台举办「The Blooming Hour」见面会，更自爆被称为「爆雷小精灵」，搞笑喊：「我会准备非常丰富的表演和舞台构成。从粉丝们喜欢的经典舞台到全新演出，每一部分我都在仔细规划，这次因为是退伍后的第一次舞台，所以……很遗憾没有爆雷！」创造（崔钟炫）「The Blooming Hour」台北见面会，6/1拓元售票系统全面启售，详情请洽官方社群专页。

甫服完兵役回归的创造（崔钟铉），退伍后将时间留给粉丝们，开直播和大家报平安，他也分享退伍心情，「首先我真的非常期待退伍的这一天。现在能够再次把我想展现的舞台、表演、演技等热情呈现给粉丝们，我感到非常感激！接下来我也希望能不辜负大家的期待，让『崔钟炫』这个名字更加深植人心！」当兵期间，创造原先他担心较晚入伍，会和同梯间没话聊，好在最后遇上年纪相近的朋友，两人一拍即合，更因此用不同的角度看世界，「经历军旅生活后，我学会了用更广的视野看世界，也学到了很多东西！」

直播前，刚退伍的创造不讳言非常担心，除了对镜头有些生疏外，更担心没人要来看他的直播，最后看到粉丝们热情回应他，才放下心中的大石头，感性说：「我知道『等待』这件事有多么不容易，所以真的非常感谢愿意等待我的粉丝们，我会努力以更好的样貌回报大家的！」经纪公司担心创造退伍后跟社会脱节，用时下流行的「迷因」当考题，助他一臂之力，回想整个过程，创造笑说：「现在脑海中浮现的是秋成勋前辈的「那你嘎斯基？」（나니가스키…？）那个影片（笑）…」

即将访台以「The Blooming Hour」见面会和粉丝相见欢的创造，相当重视这次的演出，挂保证表示会有非常丰富的表演和舞台，过往经典和新的演出都一定会有，但对於细节他则保持神秘，笑曝私下被称为「爆雷小精灵」，因此讲话都小心翼翼，深怕一不小心又「爆雷」，更得意说因为是退伍后的首演，「所以……很遗憾没有爆雷！」但据悉，这一切并非事实，是团队即时挡下，成功守护演出内容。

继TEEN TOP其他团员都访台举办见面会，创造跟上团员脚步，团员间彼此都相当忙碌，他不讳言彼此联系不太频繁，开心表示可以趁这次的机会，请团员们给点建议，搜集小撇步。近期NIEL宣布自组工作室，升格当老板，被问TEEN TOP有哪个成员一定不签，他毫无犹豫的说是创造，他听闻大笑表示：「也不需要特别反驳什么！如果NIEL哥是那样觉得，那我就接受吧！」他也补充，若哪天自己也成了代表（老板），会优先考虑有热情并且愿意持续努力的人，认真表示：「但我们成员其实都很努力，要选谁其实还真的很难（笑）」幽默回应NIEL，一展团员之间的好感情。

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6/21 创造（崔钟铉）「The Blooming Hour」台北见面会 in 台北三创CLAPPER STUDIO

演出时间：2025.06.21 17:00 开场

开卖时间：2025.06.01 中午12点

购票请洽：拓元售票系统

主办单位：FU Entertainment、DJB

经纪公司：BEAT INTERACTIVE

演出票价：Ａ区 NT$ 4,800 / Ｂ区NT$ 3,800 / 身障席 NT$ 1,900

售票连结：https://tixcraft.com/activity/detail/25_changjo

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