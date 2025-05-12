「韩国大势男团」TEEN TOP成员NIEL（安丹尼尔）限定「Dear SHE」见面会告白粉丝！游戏环节近身「贴」紧紧，粉丝许愿竞标护唇膏

「韩国大势男团」TEEN TOP成员NIEL（安丹尼尔）升格成当老板自组工作室，历经一年半的准备，发行第四张迷你专辑《SHE》。随之诞生的限定「Dear SHE」见面会，独家留给台湾N-LISS（NIEL粉丝昵称），更将新专辑完整版「全球首唱」献给台湾，面对每一个全新尝试都考验著NIEL老板的智慧，他笑认：「其实有点紧张呢！」再度访台的NILE在游戏环节，全身贴满便利贴跳舞藉此筛选题目曝光自身的小秘密，对画画相当有自信的他，原本认为大家一定都看得懂，却意外在第一关考倒N-LISS，靠主持人画龙点睛才过关。这次访台NIEL也用刚学会的中文和大家说再见：「谢谢大家，开心开心，掰咿~」相当可爱。

见面会一开场NIEL带来新专辑同名主打〈SHE〉，用新歌向全场的N-LISS告白，唱完后他略显紧张的问大家：「大家听我的新歌觉得如何？」N-LISS热情回应，让刚升格当老板，担心大家会不习惯得他，稍稍松了口气。聊到新专辑《SHE》，NILE说整体筹备用了快一年半的直时间，但正式动工录制专辑竟只花了一个半月，展现超高效率，这次的见面会也是专辑上线后的第一个个人专场，「我到目前为止，没有把它唱完，今天应该是可以在台湾『全球首唱』，有点紧张呢！」



这次访台举办见面会，NIEL将新专辑「全球首唱」献给台湾，四首新歌〈SHE〉、〈The Meaning Within Love〉、〈If you′re the ocean〉和〈What’s the Excuse for Love?〉让全场N-LISS直呼：「太幸福了！」NILE也说只唱新歌未免太可惜，加码经典代表作〈In Your Space〉和〈Forever Young〉让全场N-LISS重温当时的感动。

在游戏环节，NILE必须全身贴上写有英文字母A to Z的便利贴，透过1分钟热舞筛选题目回答上面的问题，原本以为不是太难的任务，却没想到便利贴遇上牛仔服变得相当容易掉，NIEL先是幽默表示：「如果全部掉下去怎么办？」随后请主持人帮忙，不忘强调要黏好，用力拍打也可以，甚至邀请N-LISS上台一起帮忙，相当宠粉。其中一题问到最喜欢的音乐人？NIEL说有一个人叫尼尔，很会唱歌，舞跳得也不错，我非常欣赏他！幽默的和大家毛遂自荐。另外一题问到最怕什么？NIEL自爆很怕昆虫，去年就曾看到车窗上有螳螂，一直启动雨刷想赶走螳螂，最后才发现原来在车内，让他印象深刻。值得一提的是，鲜少跳女舞的NIEL，在见面会上重现经典女团Girls' Generation的〈oh!〉，虽然前阵子已有挑战成功，但还是让他直呼：「有点害羞。」



在搜包环节，NIEL相当大方事前完全没有整理包包，主持人翻出他的钱包、香水、墨镜和护唇膏，并向大家展现他的新名片，幽默说：「上面有我的电话，欢迎打给我。」在介绍护唇膏时，他提到是同事旅游送他的礼物，因为很好用所以一直戴在身上，N-LISS也请他介绍想跟进购买，还有人要求现场竞标，NIEL还因此陷入思考，搞笑说这是我要用的，竞标价订在130亿韩元好了，幽默护物。值得一提的是，大家看到「羽毛」时，原本一脸迷惑，NIEL随即表示因为TEEN TOP粉丝名称是「天使」，看到羽毛就像他们陪在身边，感性告白粉丝。



而在画图环节，原先对自己的绘画能力给出满分高分的NIEL，意外在第一题就卡关，令他不敢置信。直到第三题，才正要画发型马上有眼尖的N-LISS认出是团员Ricky，才让他安心，稍稍恢复自信。



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