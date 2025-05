「韩国大势男团」TEEN TOP成员NIEL（安丹尼尔）限定「Dear SHE」见面会告白粉丝！游戏环节近身「贴」紧紧，粉丝许愿竞标护唇膏

「韩国大势男团」TEEN TOP成员NIEL(安丹尼尔)升格成当老板自组工作室,历经一年半的准备,发行第四张迷你专辑《SHE》。随之诞生的限定「Dear SHE」见面会,独家留给台湾N-LISS(NIEL粉丝昵称),更将新专辑完整版「全球首唱」献给台湾,面对每一个全新尝试都考验著NIEL老板的智慧,他笑认:「其实有点紧张呢!」再度访台的NILE在游戏环节,全身贴满便利贴跳舞藉此筛选题目曝光自身的小秘密,对画画相当有自信的他,原本认为大家一定都看得懂,却意外在第一关考倒N-LISS,靠主持人画龙点睛才过关。这次访台NIEL也用刚学会的中文和大家说再见:「谢谢大家,开心开心,掰咿~」相当可爱。

见面会一开场NIEL带来新专辑同名主打〈SHE〉,用新歌向全场的N-LISS告白,唱完后他略显紧张的问大家:「大家听我的新歌觉得如何?」N-LISS热情回应,让刚升格当老板,担心大家会不习惯得他,稍稍松了口气。聊到新专辑《SHE》,NILE说整体筹备用了快一年半的直时间,但正式动工录制专辑竟只花了一个半月,展现超高效率,这次的见面会也是专辑上线后的第一个个人专场,「我到目前为止,没有把它唱完,今天应该是可以在台湾『全球首唱』,有点紧张呢!」



这次访台举办见面会,NIEL将新专辑「全球首唱」献给台湾,四首新歌〈SHE〉、〈The Meaning Within Love〉、〈If you′re the ocean〉和〈What’s the Excuse for Love?〉让全场N-LISS直呼:「太幸福了!」NILE也说只唱新歌未免太可惜,加码经典代表作〈In Your Space〉和〈Forever Young〉让全场N-LISS重温当时的感动。

在游戏环节,NILE必须全身贴上写有英文字母A to Z的便利贴,透过1分钟热舞筛选题目回答上面的问题,原本以为不是太难的任务,却没想到便利贴遇上牛仔服变得相当容易掉,NIEL先是幽默表示:「如果全部掉下去怎么办?」随后请主持人帮忙,不忘强调要黏好,用力拍打也可以,甚至邀请N-LISS上台一起帮忙,相当宠粉。其中一题问到最喜欢的音乐人?NIEL说有一个人叫尼尔,很会唱歌,舞跳得也不错,我非常欣赏他!幽默的和大家毛遂自荐。另外一题问到最怕什么?NIEL自爆很怕昆虫,去年就曾看到车窗上有螳螂,一直启动雨刷想赶走螳螂,最后才发现原来在车内,让他印象深刻。值得一提的是,鲜少跳女舞的NIEL,在见面会上重现经典女团Girls' Generation的〈oh!〉,虽然前阵子已有挑战成功,但还是让他直呼:「有点害羞。」



在搜包环节,NIEL相当大方事前完全没有整理包包,主持人翻出他的钱包、香水、墨镜和护唇膏,并向大家展现他的新名片,幽默说:「上面有我的电话,欢迎打给我。」在介绍护唇膏时,他提到是同事旅游送他的礼物,因为很好用所以一直戴在身上,N-LISS也请他介绍想跟进购买,还有人要求现场竞标,NIEL还因此陷入思考,搞笑说这是我要用的,竞标价订在130亿韩元好了,幽默护物。值得一提的是,大家看到「羽毛」时,原本一脸迷惑,NIEL随即表示因为TEEN TOP粉丝名称是「天使」,看到羽毛就像他们陪在身边,感性告白粉丝。



而在画图环节,原先对自己的绘画能力给出满分高分的NIEL,意外在第一题就卡关,令他不敢置信。直到第三题,才正要画发型马上有眼尖的N-LISS认出是团员Ricky,才让他安心,稍稍恢复自信。



