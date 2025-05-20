TEEN TOP「军毕」！忙内创造退伍，一退伍就宣布台韩日举行见面会！

二代团知名的「脚步舞蹈很复杂」男团TEEN TOP，忙内创造（崔钟显）昨（19）日退伍，TEEN TOP（天地、Niel、Ricky、创造）也等於全员结束军旅。

1995年生、现年29岁的创造，在2023年TEEN TOP音源逆行并睽违三年回归后迅速入伍，在陆军军乐队服役1年6个月，总算在昨日退伍，很快也要回归演艺圈本业。创造入伍前几天刚好是生日，因此入伍前举办了生日会，也是生涯第一次的粉丝见面会，退伍后他也将再次举行见面会，还是巡回演出，演出地点包含台湾台北、韩国首尔与日本横滨。除了见面会以外，创造经纪公司BEAT INTERACTIVE亦表示他会继续以歌手和演员在各领域发展。



创造的退伍后，TEEN TOP也可说是全员「军毕」。1993生的天地2020年入伍，2021年换1995Ricky，而1994年生的Niel上个月才透露自己被免役，本来被判定要当社会服务要员（似台湾替代役），但迟迟没收到召集便改列战时勤劳役（战争才需要徵招），创造退伍后等於TEEN TOP不用再经历所谓「军白期」。



创造退伍当日似乎还去了粉丝为其在咖啡店举办的庆祝会，亲切和粉丝近距离接触，晚间也在YouTube直播透露未来想完成的事，包括成立个人粉丝俱乐部、Solo出道、TEEN TOP巡演等等，他也回答了粉丝成员有无恭喜退伍，有，不过只有天地，天地说：「恭喜你，幸福吗？」XD 不过Niel后段有出现，问他头发怎么还是那么短，创造回答：「去哥演唱会的时候还更短！」



250519 전역카페

오래 얘기해주고 이 자리에 모인 분들 한분 한분 정성들여 사인해준 #최종현



마지막에 아쉬우니까! 라며

전체 가위바위보 해서 이긴 한 분에게 지금 한 목걸이 애장품 주고 갔어요#틴탑 #창조 pic.twitter.com/4AggWxFkIo — 이공 (@2020teentop2020) May 19, 2025

▼创造完整直播（提到天地恭喜於33:49附近，Niel出现是1:09:05附近）



▼创造入伍休假期间也曾出现Niel演唱会力挺，在台下看著三个哥哥合体



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