李洙赫杭州粉丝会遭指「12小时强制劳动，累到脱力」！经纪公司回应再惹争议

模特儿兼演员李洙赫日前在中国杭州举办应援会，但事后曝出惊人内幕：他在活动中遭遇「12小时强制劳动」的沉重指控，引发演艺圈与粉丝的广泛关注与热议。

8月30日，李洙赫於杭州举办个人粉丝见面会「Eternal Magic Hour：赫然心动」。 据所属经纪公司SARAM娱乐表示，该场粉丝会一开票便在2分钟内门票售罄，可见其在当地的高人气。

台湾有线电视台EBC於9月1日报导称，主办方因过度销售门票，使得李洙赫需在短时间内对数千名粉丝进行签名，整个过程持续12小时没有休息; 原本计画6.5小时的活动，不幸因场地空调故障延长至12小时，期间他汗流浃背，还出现脱水症状。 媒体还指出，主办方在活动结束后还要求其额外为500张海报签名，并传出有「让他现在签掉，签不掉就不让他走，签到淩晨都让他签掉」之类的强势言论，令人质疑其对艺人的基本尊重。



现场粉丝还描述当李洙赫离开场地时面色苍白、步履蹒跚，模样令人揪心，而各类SNS上所流传的实况照片也显示他的衬衫被汗水浸透。另一位目击粉丝表示：「虽然主办方的运营能力很烂，但那天李洙赫也充分展现出了对粉丝的体贴和爱意。 即使衬衫已经被汗水彻底浸湿，高体温与脱力的状况令人担忧，他依然微笑著，希望粉丝们能带著美好的回忆和幸福的心情离开。 看到这一幕让我心头一酸，眼眶都湿润了。 你真的是一个越了解就越会爱上的人。 但请务必也好好照顾自己。 粉丝们最大的心愿，是你能健康、幸福。 」



随著争议升温，粉丝纷纷在社交平台发声：「公司务必要好好照顾他」、「这太可怕了，未来不要再发生」、「演员的健康和安全最重要」等等，对主办方与所属社表达强烈不满。

然而，SARAM娱乐於9月3日通过IG发布的官方声明措辞模糊，仅以「遇到意想不到的情况」、「深表遗憾」回应，并感谢了包括主办方在内的各方努力。 这种「形同置身事外」的回应引发了更大争议，许多粉丝质疑为什么还要向主办方表达感谢，舆论一度集中在对艺人保护不足的批评上。



