SEVENTEEN雄性激素最强小分队「S.COUPSＸ珉奎」来了！迷你专辑《HYPE VIBES》预告公开，魅力大爆发

人气男团SEVENTEEN又一支全新小分队「S.COUPSＸ珉奎」他们将在9月29日发行迷你专辑《HYPE VIBES》，预告一出引发热议。

Pledis娱乐3日0点公开了名为「JOIN OUR VIBE」预告片，这是在美国LA洛杉矶拍摄的影片，他们自由享受著每个瞬间，展现各自的日常生活。



专辑名称《HYPE VIBES》寓意著一种任何人都能享受并产生共鸣的热情自由氛围。 S.COUPS 和珉奎各自「活在当下」，不受限於固定的框架，不墨守成规，掌握著专属於自己的节奏，他们的一切也会展现在新专辑当中。



最初，两人计划发行单曲，但最终决定将其扩展为迷你专辑，以丰富多彩、自然流畅的方式表达他们想展现的「活在当下（NOW）」，让人更加好奇他们会如何呈现音乐风格。



另外，SEVENTEEN的团体活动也在持续进行中。 他们将於11月13日~14日在仁川亚运会主体育场拉开世界巡演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」的华丽帷幕。 接著将於11月27日~28日在香港启德体育场、10月在北美5个城市、11月~12月在日本4大巨蛋举行巡演。

他们最近还在美国「2025 MTV音乐录影带大奖」中被提名为「最佳组合」(Best Group)，持续展现在全球的影响力。

