SEVENTEEN雄性激素最強小分隊「S.COUPSＸ珉奎」來了！迷你專輯《HYPE VIBES》預告公開，魅力大爆發

人氣男團SEVENTEEN又一支全新小分隊「S.COUPSＸ珉奎」他們將在9月29日發行迷你專輯《HYPE VIBES》，預告一出引發熱議。

Pledis娛樂3日0點公開了名為「JOIN OUR VIBE」預告片，這是在美國LA洛杉磯拍攝的影片，他們自由享受著每個瞬間，展現各自的日常生活。



專輯名稱《HYPE VIBES》寓意著一種任何人都能享受並產生共鳴的熱情自由氛圍。 S.COUPS 和珉奎各自「活在當下」，不受限於固定的框架，不墨守成規，掌握著專屬於自己的節奏，他們的一切也會展現在新專輯當中。



最初，兩人計劃發行單曲，但最終決定將其擴展為迷你專輯，以豐富多彩、自然流暢的方式表達他們想展現的「活在當下（NOW）」，讓人更加好奇他們會如何呈現音樂風格。



另外，SEVENTEEN的團體活動也在持續進行中。 他們將於11月13日~14日在仁川亞運會主體育場拉開世界巡演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」的華麗帷幕。 接著將於11月27日~28日在香港啟德體育場、10月在北美5個城市、11月~12月在日本4大巨蛋舉行巡演。

他們最近還在美國「2025 MTV音樂錄影帶大獎」中被提名為「最佳組合」(Best Group)，持續展現在全球的影響力。

