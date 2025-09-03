尹产贺×Arin×柳政厚灵魂互换浪漫爆笑！《我的女友比我帅》主演专访大聊拍摄趣事＆幕后心声

【专访】Viu Original 漫改韩剧《我的女友比我帅》迎来大结局！无法预测的精彩剧情相当吸引人，讲述一夜之间变成花美男的女友金至恩（Arin 饰），以及无法放弃这段恋情、专心守护女友的朴允载（尹产贺 饰）展开的疯狂浪漫故事。

▼「尹产贺」饰演专情於女友的诚实K长男：朴允载



Q：在表演时，是通过哪些细节（如眼神、肢体距离控制）来区分 '面对女友灵魂' 和 '面对男性外表' 的矛盾状态？

一旦允载确信至勋（柳政厚 饰）其实就是至恩后，其实就不难了。虽然外表不是至恩，但至勋的举止完全和至恩一样。所以很自然地，我看至勋的眼神和动作，就像是对著至恩一样。

Q： 如果这样的奇幻情境发生在你现实生活中，你的第一反应会是什么？

若真发生在我身上，当然一开始会非常震惊。但如果对方真的是我非常珍惜的人，我的感情不会那么容易改变，我想我会像允载一样行动。



▼「Arin」饰演因为母系基因，某天醒来突然变成一名花美男的可爱女大生：金至恩



Q： 是什么让你决定接下这部作品？最吸引你的地方在哪里？

当时我刚好开始对浪漫喜剧类型有兴趣，而至恩这个角色在第一时间就让我觉得非常可爱。她突然变成帅气的至勋、又再变回来的设定实在太有趣了。剧本读起来真的很有意思！

Q： 在片场里，大家通常各自扮演什么角色？比如：气氛制造者、负责点餐的人之类的？

很难只挑一个人。因为每个人都尽力投入自己的角色，把能量和心力带到片场，所以拍摄过程中一直都充满欢笑。



Q： 从偶像歌手、音乐节目主持人，到现在担纲电视剧女主角——哪一个挑战最大？能分享你的历程和感受吗？

因为每个领域都完全不同，所以面临的挑战也各不相同，很难只选一个。在 OH MY GIRL 的活动中，最难的是找到能展现团队魅力、又能带来新鲜感的歌曲，然后再赋予它属於自己的独特色彩。作为音乐节目的主持人，由於是现场直播，要在有限的时间内介绍艺人，必须时刻保持专注、神经紧绷。

至於演戏，我需要长时间保持沉浸，并具体展现角色的情感曲线，同时也要和合作的演员密切交流，这是我一直放在心上的事。

▼「柳政厚」饰演金至恩的男性样貌：金至勋，帅气迷人的花美男，拥有令人著迷的脸蛋。



Q： 你需要诠释「男性外表、女性灵魂」的角色。在呈现这种「灵魂困在错误身体里」时，你认为哪些细节最能凸显内在的女性特质？比如：会特意保留 Arin 的小习惯，还是用男性的身体去模仿女性举止来制造笑点呢？

在每个动作里，我都会想像如果我是女生会怎么表现，并依此演出。像是惊讶的时候，我会用手捂住嘴或眼睛。我特别注意手部的动作，尽量让它们显得更女性化。我也和 Arin 沟通了很多。毕竟角色本身是至恩——一名女性，所以我会特别聆听 Arin 的想法，并尽可能跟随她的方向去演。



Q： 原著网漫《我的女友比我帅》人气很高，你有看过吗？哪个场景让你印象最深刻？

最令我印象深刻的，当然就是和剧中一样，从至恩变成至勋的那一刻。



Q： 如果要你用一句话推荐《我的女友比我帅》，你会强调这部剧的什么特质？（例如：颠覆性人设、偶像演员的惊喜表现、治愈罗曼史…）

我觉得是「演员之间的化学反应」。我们在现场真的很亲近，比我过去任何一个拍摄现场都要更自然融洽。我们不需要刻意去培养默契，场景就能很自然地变得有趣、好看。



▼「Chuu」饰演单恋允载、勇敢追爱的学园辣妹：姜珉周



Q： 从剧照来看，姜珉周是一个很有魅力的角色。你为了这个角色做了哪些特别准备？她和现实中的你相似度大概多少呢？

我花了很多时间练习表情。我希望珉周那种因真诚与大胆而展现的率真魅力，可以更可爱、更讨喜地传达出来。

相似度大概有 70%。我们都会义无反顾地投入想做的事，也都很在乎自己爱的人。但和她不同的是，我不会一边假装没事、一边把情绪压抑在心里。我比较容易就放下，然后往前走。



