Red Velvet WENDY首启个人世界巡演 10月3日台北开唱

Red Velvet成员WENDY将迎来出道以来首场个人世界巡演，正式迈入全新里程碑。经纪公司ASND於15日透过官方SNS公开「2025 WENDY 1st WORLD TOUR『W:EALIVE』IN SEOUL」海报，宣布9月20日与21日将於首尔奖忠体育馆连续举办两场演出，为巡演揭开序幕。而台北场演唱会也确定在10月3日（五）於新北市工商展览中心登场，成为她世界巡演的重要一站。

WENDY先前宣布9月将回归乐坛，推出全新迷你三辑《Cerulean Verge》。她不仅以新作品回馈歌迷，紧接著更启动首次世界巡演，在短时间内连续抛出惊喜，预告2025下半年将展开全面活跃。ASND也表示正倾注心血准备新曲与演唱会，呼吁粉丝期待她展现不同以往的新舞台。

她日前抢先公开收录曲〈Believe〉的预告影片，身穿纯白长裙现身草原，画面结合烟火与广阔景致，烘托出梦幻氛围。悠扬歌声与影像相互映衬，不仅突显幻想感，也让外界对新专辑期待升温。WENDY将於9月10日正式发行《Cerulean Verge》，随后在20日与21日举行首尔场演唱会，以双重惊喜迎接粉丝。



「2025 WENDY 1st WORLD TOUR『W:EALIVE』IN TAIPEI」确定将於10月3日星期五晚间19:30在新北市工商展览中心举行，演唱会门票将於9月7日中午12:00月年代售票系统正式开卖，演唱会票价分为：6380/5680/4680/3880，更多详情可洽主办单位和协整合行销官方社群专页。

